Luciano Manara sconfitta in casa dal Lemine Almenno

Ko anche Aurora Olgiate e ColicoDerviese. Pari per l’Arcadia Dolzago

LECCO – E’ stata una prima giornata di campionato con molte ombre e poche luci quella delle squadre lecchesi impegnate nei campionati d’Eccellenza e Promozione.

Nel girone B d’Eccellenza la Luciano Manara esce con le ossa rotte dal match casalingo disputato contro il Lemine Almenno. I bergamaschi strappano i tre punti grazie alla marcatura siglata da Zambelli al 33′.

Per quanto concerne invece il girone B di Promozione l’unica formazione a muovere la classifica è l’Arcadia Dolzago, che sul terreno amico impatta 1-1 contro il Cinisello. Ad andare a segno per primi sono gli ospiti che sbloccano il punteggio con Costantino; Morrone pareggia i conti per i dolzaghesi.

Niente da fare invece per Aurora Olgiate e ColicoDerviese, battute rispettivamente 1-0 e 3-1 sui campi di Nuova Sondrio e Cob 91. Rinviato infine a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco il derby interprovinciale tra Barzago e Olimpiagrenta.