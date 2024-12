Le ex farfalle Maurelli e Duranti ospiti all’emozionante galà d’inverno dell’Asd Rhythmics Gym

Tante emozioni al galà d’inverno organizzato dall’Asd Rhythmics Gym

Ospiti a sorpresa dell’evento le ex Farfalle Alessia Maurelli e Agnese Duranti

MERATE – Un gala d’inverno unico ed emozionante, impreziosito dalla presenza delle due ex Farfalle della Nazionale italiana bronzo Olimpico Parigi 2024 e Tokyo 2020, il capitano Alessia Maurelli e Agnese Duranti.

Applausi e stupore hanno contraddistinto l’evento “La magia dello Schiaccianoci”, organizzato da Asd Rhythmics Gym, andato in scena al Palazzetto dello Sport di via Matteotti prima di Natale.

La società meratese ha lasciato tutti a bocca aperta organizzando un favoloso spettacolo con protagoniste principali tutte le ginnaste della società meratese allenate e seguite dallo staff tecnico composto dalle responsabili Isabella Scardina e Sara Airoldi con le allenatrici Chiara Cereda, Chiara Ribolzi, Marika Ceresoli, Arianna Sala, Martina Primavesi ed Elisa Sala con la coreografa Yulia Sakharova.

“Siamo molto emozionate e piene di gioia per questo stupendo gala, che ha visto tutte le nostre ginnaste protagoniste: non poteva esserci regalo migliore per loro e per le loro famiglie. Siamo ancora con le lacrime agli occhi e con i brividi a fior di pelle perché quello che abbiamo realizzato, è stato possibile solo grazie alla nostra passione e all’amore per questo sport! Avere qui con noi due icone sacre della Nazionale Italiana, bronzi olimpici e pluricampionesse mondiali è stato un sogno che si realizza: abbiamo provato emozioni indescrivibili. La loro presenza è stata una sorpresa per tutti quanti, che si è svelata solo dopo l’emozionante video, con protagoniste tutta la squadra Nazionale nell’impresa olimpica di Parigi, proiettato al centro della pedana” sottolineano le responsabili tecniche.

Le esibizione di Alice Pasini, atleta con sindrome di Down allenata da Benedetta Caloni e quest’anno campionessa italiana All-Round alla Summer Edition Fisdr di Rimini e Veronica Di Cataldo, 16enne in forza alla Polisportiva Varese, ginnasta titolare della squadra lombarda di serie A1, vicecampionessa nel campionato italiano Senior nel 2024, hanno aggiunto valore e tante emozioni al gala.

In apertura della manifestazione è intervenuto il sindaco di Merate Mattia Salvioni, accompagnato dall’assessore allo sport Gianpiero Airoldi e dal consigliere delegato Lorenzo Ravasi: “La ginnastica ritmica è uno sport completo che insegna tanto, perché abbina determinazione e coordinazione, grazie alla società Rhythmics Gym a tutti voi per quello che fate”.

Subito dopo le luci del palazzetto si sono spente ed è stato proiettato il video che ha ripercorso l’impresa olimpica di Parigi 2024. A sorpresa accompagnate da un fortissimo boato e infiniti applausi, sono giunte al centro della pedana Alessia Maurelli e Agnese Duranti. “Per noi è un grandissimo piacere essere qua, ci tenevamo tanto – il commento dell’ex capitana -. Oggi saremo noi a guardare voi e in un certo senso siamo emozionate perché abbiamo rivisto quello che abbiamo fatto quest’estate e sappiamo che alla base di tutto c’è l’allenamento”.

Maurelli e Duranti torneranno a far visita alla società meratese che ha organizzato il 16 febbraio lo stage dove parteciperanno ginnaste da tutta la Lombardia. “Vi daremo qualche consiglio tecnico ma anche emotivo, di come si affrontano le gare. Non per forza le Olimpiadi, perché in qualsiasi gara le emozioni e gli ostacoli arrivano sempre. Condividere la nostra esperienza sarà un piacere”.

A fine Gala Maurelli e Duranti hanno ringraziato la società, in particolare la responsabile tecnica Sara Airoldi per la bellissima sorpresa organizzata e hanno regalato a tutte le ginnaste della società meratese la foto del podio olimpico autografata per racchiudere per sempre questo stupendo momento che rimarrà impresso nei cuori e nella mente di tutti quanti!

