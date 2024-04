Sci di fondo, la strepitosa stagione di Elisabetta Amici

Ottimi risultati per la portacolori dello Sci Club Comunità Montana Valsassina

Non si è fatta mancare niente, ha vinto tutti i titoli disponibili nella categoria F3 delle gare riservate ai Master

LECCO – Ancora una strepitosa stagione per la forte fondista di Santa Maria Hoè Elisabetta Amici, portacolori dello Sci Club Comunità Montana Valsassina. Non si è fatta mancare niente, ha vinto tutti i titoli disponibili nella categoria F3 delle gare riservate ai Master, a partire dal Campionato Italiano di skiroll in salita disputato al Bondone (TN) a ottobre e successivamente 3 titoli Italiani nello sci di fondo: granfondo in tecnica libera, 10km tecnica classica e 10km tecnica libera.

Ha vinto anche la classifica finale della Coppa Italia Master e Amatori aggiudicandosi tutte le sei prove, infine tre medaglie d’oro nei Winter World Masters Games (le olimpiadi Master che si svolgono ogni 4 anni) disputate in gennaio sulle piste italiane di Vermiglio (TN).

Alcuni risultati della lecchese