Team Alba Orobia Bike, ennesimo podio per Grigi

Seconda piazza per il biker di Casatenovo

Top ten sfiorata da Mattia Pirovano. Tra gli Esordienti in fascia II ventiduesimo posto per Cristian Stella

ROBBIATE – Due giorni di gare all’insegna del vero cross country per i ragazzi del Team Alba Orobia Bike Robbiate. A Nalles (BZ) si mette in evidenza ancora una volta Davide Grigi, ormai diventato un habitué del podio, durante la seconda tappa dell’Italia Bike Cup.

Il brianzolo di Casatenovo conclude secondo tra gli Esordienti del I anno (13 anni), lottando fino in fondo per cercare di conquistare una vittoria di prestigio. Molto bene anche Mattia Pirovano che sfiora la top ten, chiudendo undicesimo. 45° Nicolò Colombo, 51° Gabriele Bonfanti. In fascia II (14 anni) Cristian Stella ha pagato qualcosa in partenza, ma ha recuperato bene chiudendo al ventiduesimo posto. 54° Andrea Centemero.

Nella gara Open il brianzolo Andrea Colombo (43° assoluto) è invece ventesimo tra gli under 23, riscontrando buonissime sensazioni in gara. Tra gli Junior (17/18 anni) a centro gruppo Mirko Di Falco (45°): 65° Giacomo Villa. Negli Allievi del I anno (15 anni) a pieni giri conclude Gabriele Boccolini (54°).

Impegnati su strada a Lissone (MB) invece i Giovanissimi, 7 e 12 anni, felici di aver fatto questa esperienza. Da rimarcare nelle G3 (9 anni) la seconda piazza conquistata da Victoria Caruso. Salito sul podio anche Matteo Sironi terzo nei G4 (10 anni). Il team Alba Orobia Bike Robbiate chiude ottava nella speciale classifica di società grazie anche alle prove fornite da Lorenzo Vitale (G3), Alexandru Tatomir Barbu (G5), Simone Scaccabarozzi (G5), Alex Galbiati (G5) e Samuele Sala (G6).