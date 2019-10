Vittoria senza problemi per la Casatese. Si ferma l’Olginatese

La Casatese torna al successo contro il Lemine Almenno

Vittoria al fotofinish per la Luciano Manara

LECCO – Nel campionato d’Eccellenza ritrova il successo la Casatese, brava nel battere 2-0 il Lemine Almenno sul terreno di casa. I biancorossi si impongono sui bergamaschi con una doppietta di Fall realizzata nel primo tempo.

Con i tre punti odierni la Casatese aggancia al quarto posto l’Olginatese, che ha sprecato un’ottima occasione per ottenere la testa della classifica venendo battuta 1-0 dal Cologno.

Al momento la vetta del girone B dell’Eccellenza lombarda vede ben sette squadre in soli tre punti. I giochi dunque sono assolutamente aperti e sia Casatese che Olginatese hanno tutte le possibilità per mantere e rinforare le proprie posizioni di vertice.

In Promozione il successo più importante è quello della Luciano Manara,che si è imposta per 2-1 sulla Concorezzese grazie ad un gol di Biaye nei minuti di recupero. Nel primo tempo era stato invece Daniele Conti a sbloccare il risultato, prima del pareggio ospite.

La Manara ottiene così il quarto posto, con un ritardo di quattro punti dal vertice occupato dalla Speranza Agrate e di uno dalle seconde Casati Arcore e Brianza Cernusco Merate. Brianza che è stata battuta in casa dall’Arcellasco per 3-2. Ai gialloblù non sono bastate le reti di Crippa e Fall.

A chiudere il quadro il prezioso successo (2-0) ottenuto dalla ColicoDerviese sul Barzago, firmato Scotti e Mattaboni, e le sconfitte rimediate da Arcadia Dolzago e Aurora Olgiate rispettivamente contro Lissone (1-2) e Casati Arcore (3-0).