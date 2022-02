Formazione di Abaterusso battuta 2-0 a Scanzorosciate

Successi importanti per Olimpiagrenta e Arcadia Dolzago

LECCO – La ventiquattresima giornata di campionato d’Eccellenza – girone B ha visto la Luciano Manara andare ko sul terreno di gioco dello Scanzorosciate. I bergamaschi fanno loro lo scontro salvezza grazie ad una doppietta di Bosis, a segno con un gol per tempo, il primo al 33′, il secondo al 57′.

I bersaglieri restano dunque fermi a quota 25 punti in classifica, a +3 sulla zona playout. Mercoledì sera però, in caso di vittoria contro il Mariano ultimo della classe, il vantaggio potrebbe diventare maggiore.

Per quanto concerne invece il campionato di Promozione – girone B, l’Olimpiagrenta fa il colpaccio superando in casa per 2-0 il Muggiò vicecapolista. A decidere la sfida sono le marcature di Pozzi e Farina. Grazie al successo i verdegranata consolidano la propria classifica, portandosi a quota 25 punti.

A vincere è poi anche l’Arcadia Dolzago che fa sua la sfida contro un’altra lecchese del campionato, la ColicoDerviese. I brianzoli si impongono per 2-1 e tornano a muovere la classifica, seppur ancora ultimi con 10 punti all’attivo. I lariani dal canto loro non se la passano meglio, perchè con 15 punti sono al momento in terz’ultima posizione.

In penultima posizione (12 punti) vi è poi il Barzago, battuto in casa per 1-0 dal Cinisello. Con lo stesso risultato il Cavenago ha regolato l’Aurora Olgiate che resta così ferma a quota 19 punti.