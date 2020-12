Commisso sbanca (0-1) il campo del Real Calepina

Tricarico stoppato sullo 0-0 dal Ponte San Pietro

LECCO – Si chiude con una vittoria e un pareggio il 2020 delle formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D.

A vincere è il NibionnOggiono che batte 1-0 in trasferta il Real Calepina. A decidere in favore dei brianzoli la sfida giocata in casa della capolista è una rete di Calmi, messa a segno poco dopo la mezz’ora del primo tempo.

Grazie ai tre punti odierni la truppa di Commisso sale a quota 13 in classifica, portandosi a -3 dalla zona playoff e a -5 dalla vetta, con la partita contro il Breno, non disputata lo scorso 13 dicembre, ancora da recuperare. Potenzialmente dunque, in caso di vittoria contro la formazione bresciana, il NibionnOggiono potrebbe entrare nel gruppo delle formazioni di vertice.

Chi ha invece un pò meno da festeggiare è la Casatese, che sale sì in cima alla classifica al pari di Real Calepina, Crema e Seregno, ma si mangia le mani perchè con un successo sul Ponte San Pietro avrebbe potuto trascorrere la sosta natalizia da capolista solitaria.

Contro i bergamaschi invece i ragazzi di Tricarico non riescono a sfondare e vengono fermati sullo 0-0. Il pareggio allunga la serie di risultati utili consecutivi dei biancorossi ma non consente di approfittare a pieno dei ko di Real Calepina e Crema (battuta 2-0 dal Brusaporto).