Ciclismo. L’UC Costamasnaga organizza gli open day ciclismo giovanile

L’appuntamento è per il 6, 13 e 27 aprile

L’obiettivo è far scoprire la bellezza e la passione che anima lo sport della bicicletta

COSTAMASNAGA – L’inizio della stagione agonistica per l’Unione Ciclistica di Costamasnaga è alle porte. Gli allenatori sono disponibili per i sabati 6, 13 e 27 aprile per far scoprire la bellezza e la passione che anima lo sport della bicicletta, sinonimo di fatica, libertà e scuola di vita.

Per chi vuole provare una bici da corsa, l’appuntamento è per il 6 aprile dalle ore 14 alle ore 16 presso la pista ciclabile di Brenno a Costamasnaga (Via Sant’Ambrogio numero 7/a).

La “prova” della bici da corsa, permette di avvicinarsi e appassionarsi in completa sicurezza ed immergersi in un contesto che ha come primo obiettivo la crescita e il benessere dei ragazzi.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria della società info@uccostamasnaga.it