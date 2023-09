Handball Day: sabato 9 settembre il grande evento al PalaSangiorgio di Molteno

L’Handball Club San Giorgio Molteno inizia ufficialmente la stagione 2023/2024

Una grande festa di sport e convivialità aperta a tifosi, sostenitori, dirigenti e genitori dei tanti giovani futuri atleti

MOLTENO – Un grande evento per aprire nel migliore dei modi la stagione sportiva dell’Handball Club San Giorgio Molteno. Sabato 9 settembre, presso il PalaSangiorgio di Molteno, inizierà ufficialmente la stagione di tutte le squadre della società moltenese.

Il ricco programma partirà in mattinata (dalle ore 10.30) con l’ultimo dei tre open day dedicato ai più piccoli, per provare gratuitamente questo splendido sport e per le nuove iscrizioni dei bambini e bambine Under 9-11. Nel pomeriggio, dalle ore 15, una maratona di partite che coinvolgerà tutte le squadre giovanili moltenesi: Under 13 Maschile e Femminile, Under 15 Maschile, Under 17 Maschile e Femminile.

Dalle ore 17, davanti a tutto il pubblico moltenese ed ai nostri splendidi tifosi, verranno presentate tutte le squadre giovanili, insieme ai giocatori che affronteranno il campionato in Serie A Silver. Infine alle 18 inizierà il match tra il Salumificio Riva Molteno e la squadra bresciana del Palazzolo.

Una grande festa di sport e convivialità organizzato dal sodalizio moltenese, che aspetta al PalaSangiorgio i propri tifosi, sostenitori, dirigenti e genitori dei tanti giovani e futuri atleti.