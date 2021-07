Pallamano. Al via la nuova stagione del Salumificio Riva Molteno

Partenza ufficiale della preparazione atletica il 2 agosto

“Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione in serie A2”

MOLTENO – Parte ufficialmente lunedì 2 agosto la nuova stagione 2021-2022 dell’H.C. San Giorgio Molteno che parteciperà al campionato di Serie A2, girone A. Anche per la prossima stagione il main sponsor che accompagnerà la prima squadra e alcune delle squadre giovanili sarà il Salumificio Riva Molteno, per la 34^ annata. Un vero e proprio record dove tutta la società è grata ai fratelli Riva e al signor Umberto Riva, per l’attaccamento alla società e al nuovo progetto presentato nei mesi scorsi.

Insieme al Salumificio Riva, numerosi saranno gli sponsor a supporto di questa nuova avventura, in particolare Synermec, Expert Riva, Trafilerie San Paolo, Preimage Group, Panzeri sponsor tecnico, Danish Crown, Comital, International Food Trading e alcuni nuovi e importanti sponsor che entreranno presto a far parte del pool di aziende che sosterranno la realtà sportiva e che verranno presentati prossimamente. Oltre agli sponsor, dalla società un ringraziamento particolare al comune di Molteno per la vicinanza e alla parrocchia di Molteno che metterà a disposizione il rinnovato PalaSangiorgio.

Tra nuovi arrivi e tante riconferme, la compagine moltenese avrà la prima grande novità in panchina, dove da quest’anno il nuovo tecnico sarà Branko Dumnic, allenatore di qualità e spessore indiscussi. Come anticipato dal presidente Livio Redaelli, la squadra lecchese si affiderà molto sul potenziale dei giovani moltenesi, atleti che in questi ultimi anni, hanno sviluppato una grande crescita sotto l’aspetto fisico, tecnico e agonistico.

Sentiamo ora le parole del direttore sportivo Matteo Somaschini che illustra il percorso di preparazione del nuovo roster: “Ci siamo adoperati molto per rafforzare la squadra portando a Molteno due giovani atleti con grande esperienza e capacità come Nicolò Garroni, per lui un ritorno a Molteno dopo i tre anni a Cingoli, e Davide Campestrini nel ruolo di pivot, lo scorso anno alla Raimond Sassari formazione vice campione d’Italia. Ma l’aspetto fondamentale da rimarcare è che la società è molto felice di aver riconfermato tutti i propri giovani, ragazzi che hanno creduto nel nuovo progetto, fortemente improntato su di loro e sulla loro crescita. Ci aspettiamo molto, con l’impegno che non è mai mancato in questi anni, insieme alla loro determinazione e grinta. Con questo mix di fattori, ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione e per lottare al vertice della Serie A2. Vorrei ricordare e rimarcare anche il grande progetto che sta portando avanti Esteban Alonso, coordinatore delle squadre giovanili, il quale avrà il compito di gestire tutto il nostro vivaio”.

Quale sarà il programma estivo? “Il 2 agosto inizierà la preparazione atletica, con il tecnico Branko Dumnic che ovviamente non avrà l’intero roster a disposizione, perché alcuni dei nostri giocatori termineranno gli ultimi giorni delle vacanze estive, ma nello stesso tempo avremo un nutrito gruppo di giovani che si metteranno a disposizione del mister, per mostrare le proprie doti e ambire all’ingresso in prima squadra. Ufficialmente il campionato inizierà l’11 Settembre. Ci stiamo adoperando per allestire alcune amichevoli e per ora è confermata la sfida del 10 agosto contro il Cassano Magnago con la squadra che parteciperà al campionato di Serie A1, mentre il 27-28-29 agosto saremo presenti al tradizionale torneo memorial Tacca sempre in quel di Cassano Magnago. Il Molteno è pronto e sono convinto che sarà una stagione ricca di grandi soddisfazioni e di alcune ‘importanti sorprese’ che la società a breve vorrà regalare alla propria squadra e a tutti i tifosi oro-nero”.

Questa la presentazione dell’attuale roster per la prossima stagione di Serie A2: Giacomo Redaelli, Andrea Brambilla, Gioele Mella, Samuele Riva, Edoardo Dell’Orto, Lorenzo Galizia, Lorenzo Beretta, Davide Tagni, Daniele Zanoletti, Kevin Boetto ed i nuovi arrivi Nicolò Garroni e Davide Campestrini a cui si aggregheranno i nuovi inserimenti Under 20, Leonardo Colombo, Stefano Sangiorgio, Manuel Redaelli e Riccardo Bonanomi, Riccardo Crippa, Lorenzo Esposto, Samuele Sala e Lorenzo Redaelli.