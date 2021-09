Pallamano. Attesa per il debutto casalingo del Salumificio Riva Molteno

Dopo la vittoria all’esordio la squadra è in cerca di conferme

Il tecnico Branko Dumnic: “Vogliamo la vittoria e vogliamo i due punti”

MOLTENO – Grande attesa per i tifosi dell’HC San Giorgio Molteno, per il match di sabato sera (inizio ore 20) al PalaSangiorgio, con la formazione del tecnico Branko Dumnic che dopo la vittoria in quel di Cologne affronta la prima sfida interna del campionato di Serie A2 contro l’ostica formazione del Giara Assicurazioni Ferrara, formazione anch’essa vincitrice nella prima giornata di campionato contro la squadra veneta del Vigasio. La squadra di coach Antonj Laera, ha evidenziato già una buona condizione.

In casa Salumificio Riva Molteno, il coach Dumnic, chiede grande concentrazione da parte dei suoi ragazzi: “Abbiamo rispetto di tutte le avversarie, ma nello stesso tempo le squadre che arriveranno al PalaSangiorgio troveranno un Molteno motivato e determinato”.

Veniamo ora alla partita di sabato sera, cosa ci può dire sulla formazione del Ferrara? “Conosco buona parte dei giocatori della formazione ospite. Una squadra compatta. Ma il Molteno ha dimostrato anche a Cologne, pur commettendo qualche errore, di essere in ottime condizioni e di esprimere un’ottima pallamano. La squadra è unita e si sta allenando molto bene e con grande attenzione. Non mi nascondo nel dire che vogliamo la vittoria e vogliamo i due punti. Il Molteno ha tutte le credenziali e le potenzialità per regalare ai propri tifosi il primo successo stagionale fra le mura amiche”.

Ricordiamo ai nostri tifosi che la partita sarà a porte aperte, con un ingresso di 175 spettatori, previa registrazione sul sito www.hcmolteno.it: “Vi aspettiamo numerosi, lo staff, tutti i dirigenti e soprattutto la squadra vogliono risentire il calore del nostro splendido pubblico. Forza Molteno!”