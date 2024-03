Pallamano, il Molteno si prepara per la trasferta in Sardegna

Attesa per il match a Sassari contro il Verdeazzurro

“Vogliamo giocare sempre una grande partita provando a portare a casa i due punti”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno ha trovato nell’ultima giornata il terzo posto nella classifica generale con la squadra di mister Gagliardi, che arriva da cinque risultati utili consecutivi.

Tutto procede per il meglio, considerato che nell’arco di qualche settimana, la società moltenese ha compiuto degli step importanti, sotto ogni punto di vista. La prossima sfida di campionato per la settima giornata di ritorno sarà a Sassari contro il Verdeazzurro nella giornata di sabato 9 marzo alle ore 15.

Di seguito l’analisi della sfida contro Enna: “E’ stato un inizio veramente complicato. Troppi errori tecnici e con molta difficoltà nel difendere. Situazione evidenziata nell’arco dei sessanta minuti di gioco. Poi il team siciliano ha giocato un’ottima partita. Sapevamo che Enna è una buona squadra e sta attraversando un ottimo momento di forma. Per cui da questa sfida dobbiamo imparare alcune lezioni, sotto l’aspetto della determinazione e della concentrazione” ha commentato il Mister.

La nuova sfida per il Molteno sarà in Sardegna a Sassari: “Non abbiamo nessuna partita facile nella nuova Serie A Silver. Sicuramente sarà una gara molto difficile, consapevoli che andremo ad affrontare una squadra che in casa, gioca molto bene. Hanno alcuni giocatori di importante valore individuale, come qualità ed esperienza, ed esprimono un gioco veloce con una forte intensità” ha dichiarato il Coach.

“È certamente una trasferta impegnativa, non solo per il discorso della distanza, ma soprattutto per il valore dell’avversario, però noi non cerchiamo scuse. A Sassari dobbiamo riprenderci il punto perso sabato scorso, con la squadra che deve esprimersi su massimi livelli e disputare una grande partita – continua il Mister – Rimane il solito nostro programma settimanale, che include lavoro tecnico e tattico, sia offensivo che difensivo, ed un allenamento specifico per studiare l’avversario“.

“Vogliamo i due punti. E’ il nostro pensiero ed il nostro concetto nell’affrontare ogni sfida, rispettando sempre l’avversario. Vogliamo giocare sempre una grande partita provando a portare a casa i due punti e continuare il nostro cammino verso i play off” ha concluso così Danilo Gagliardi.