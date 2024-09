Pallamano. Il Molteno si prepara per la trasferta in Sicilia

Il match si disputerà sabato 28 settembre alle ore 15.30

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno si prepara ad affrontare una nuova sfida nel Campionato di Serie A Silver, con la trasferta in Sicilia. Dopo un inizio di stagione deludente, segnato dalla sconfitta contro il Trieste, il team moltenese è determinato a rialzarsi e a voltare pagina. La società, consapevole delle difficoltà iniziali, si concentra ora sulla prossima partita, pronta a mettere in campo tutte le proprie risorse per conquistare i primi punti stagionali e risollevare il morale della squadra e dei tifosi.

Sabato pomeriggio, il Molteno sarà impegnato alle ore 15.30 sul campo del Team Mascalucia, una squadra che nel primo turno ha messo in difficoltà l’Orlando Haenna, perdendo di misura con un punteggio di 33-31. Si preannuncia, quindi, una trasferta particolarmente insidiosa per il team moltenese.

Mister Gargliardi è stato intervistato per presentare il match in programma per questo fine settimana.

Mister, la stagione è iniziata purtroppo con una sconfitta. Dalla sfida contro Trieste che segnali positivi ha visto dalla squadra?

“La cosa positiva che abbiamo in generale avuto una efficacia offensiva buona, del 63%, e difeso bene per la maggiore parte della partita. Abbiamo avuto dieci intercettazioni di palla. Per cui possiamo affermate che nella maggiore parte della partita, siamo riusciti a mostrare, e mettere in evidenza, la nostra nuova idea di gioco”.

Quali sono state invece secondo lei le situazioni negative?

“L’aspetto mentale. Dobbiamo imparare a gestire decisamente meglio, certi momenti in cui siamo sotto con il punteggio. Non dobbiamo perdere la calma e continuare a giocare come un orologio. La costanza deve essere il segreto di tutta la stagione”.

Ora si va in Sicilia. Sfida delicata. Cosa ci può dire sul prossimo match?

“Mascalucia cercherà sicuramente di sfruttare al meglio il fattore campo, ma il Molteno vuole assolutamente muovere la classifica. Dobbiamo stare tranquilli, giocare la nostra pallamano. Abbiamo perso la prima di campionato? Non è successo nulla. Alziamo la testa, continuiamo a lavorare sodo, con umiltà e sacrificio. Ai ragazzi dico che possiamo fare un grande campionato. La nostra grande forza è il nostro gruppo e lo voglio vedere nella prossima sfida di campionato”.