Pallamano. Il Molteno vince contro Romagna 31-24

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno vince la sfida contro il Romagna e nello stesso tempo imprime con forza un cambio importante alla propria stagione. Si può così riassumere un sabato sera perfetto al PalaSangiorgio, con il pubblico delle grandi occasioni per una sfida decisiva in chiave play off.

La squadra del coach Danilo Gagliardi, ha vinto la sfida contro Romagna per 31-24, dopo che i primi trenta minuti di gioco si erano conclusi sul 14- 12. Gli ospiti partono molto convinti, mantenendo sempre un lieve vantaggio di una-due reti. Il San Giorgio Molteno risponde colpo su colpo, e sul 7-7, al 15’, i padroni di casa infilano un break di 3-0 (grazie alle reti di Garroni, De Angelis e Bernachea), per portarsi sul 10-7. Romagna si avvicina fino al -1 (11-10) trovando anche il pareggio (12-12) al 27’. Nel finale di parziale arrivano di nuovo le reti di un sontuoso Bernachea e di Bonanomi: 14-12.

Nella ripresa il Salumificio Riva Molteno parte decisamente forte, portandosi subito sul +4 (18-14). La compagine ospite, di Miguel Angel Morianal, fa fatica a ritrovarsi, anche perché la squadra moltenese evidenzia un’ottima condizione atletica, giocando molto sulla velocità e sul pressing. Il divario, tra le due formazioni, rimane invariato. Finchè Molteno allunga decisamente il passo, dal 22’ al 25’ portandosi sul +6 (28-22). Il Romagna non ha forza per reagire, e la squadra di Mister Gagliardi, trova le reti di Bernachea, Cuzzupè e Galizia vincendo il match con il punteggio di 31-24.

“Partita perfetta da parte del Molteno. Solo all’inizio il Romagna ha provato a tenere alto il ritmo, ma il tecnico Gagliardi ha letto molto bene il match, aggiustando subito alcuni aspetti. Posso dire che Molteno ha giocato una partita perfetta. In ogni reparto, ma soprattutto, sbagliando poco o nulla nelle conclusioni e nelle ripartenze. Sicuramente è stata la miglior partita della stagione da parte del Molteno. Tutti hanno risposto alla grande – dichiara il DS moltenese Matteo Somaschini – e la squadra merita di aver raggiunto dopo questa sfida il quarto posto nella classifica generale. Una nota di merito al giovane Giuseppe Cuzzupe’ che ha giocato un’ottima partita ed al nostro capocannoniere Tomas Bernachea”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 4, G. Redaelli, Galizia 1, Mella, S. Colombo, Bonanomi 1, L. Colombo 2, Cuzzupè 8. Bernachea 11, Riva, De Angelis 4, Beretta, Campestrini, Taribello, Randes.