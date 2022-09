Sconfitti i veneti del San Vito Marano col punteggio finale di 32-24

“Vittoria meritata ma sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto sotto alcuni aspetti tecnici ed emotivi”

MOLTENO – Obiettivo centrato dal Salumificio Riva Molteno: la formazione del tecnico montenegrino Branko Dumnic vince al PalaSangiorgio contro la squadra veneta del San Vito Marano col risultato finale di 32-24.

Non è stata una serata tranquilla per la compagine moltenese, nella sfida valida per la quarta giornata di andata di Serie A2. Soprattutto nel primo tempo, con il team lecchese sopra 10-4, che ha permesso al San Vito Marano di rientrare in partita sino all’11-11 e terminando la prima frazione di gioco sul punteggio di 15-15.

“Indubbiamente è stato un primo tempo anomalo per la nostra squadra. Siamo partiti molto bene – commenta il ds Matteo Somaschini – ma incredibilmente, verso il quindicesimo minuto, siamo calati sul piano della concentrazione, commettendo errori in fase offensiva e sul piano dell’intensità in fase difensiva. Situazioni che hanno permesso al San Vito Marano di rientrare in partita”.

Nel secondo tempo la squadra del Salumificio Riva Molteno, dopo un avvio sottotono, facendo addirittura passare in vantaggio la squadra vicentina sul punteggio di 17-18, cambia completamente marcia e atteggiamento, sfoderando una difesa aggressiva sul piano tattico e tecnico, giocando in velocità con Riccardo Bonanomi e Riccardo Crippa in grande serata, autori di ben 20 gol dei 32 segnati complessivamente. Da segnalare le splendide parate di Gabriele Randes che hanno aiutato la squadra a riprendersi dalla metà del secondo tempo. Bene anche Leonardo Colombo che ha saputo gestire con lucidità alcune importanti situazioni di gioco.

“Nella ripresa, a parte la fase iniziale, non abbiamo concesso nulla agli ospiti, con la squadra che girava alla perfezione. Scavato il break decisivo, il tecnico ha fatto giocare tutti i ragazzi a disposizione, e tutti hanno risposto alla grande. Una vittoria meritata ma sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto sotto alcuni aspetti tecnici ed emotivi”.

Salumificio Riva Molteno: Garroni 1, Bonanomi 12, D’Aguanno, Riva, Tagni 4, L. Colombo 4, T. Crippa, Pizzala, R. Crippa 8, Beretta, M.Redaelli 1, Campestrini 2, L. Redaelli, Limonta, Randes.