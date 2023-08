Pallamano. Marco Ratti nuovo presidente del San Giorgio Molteno

Seria A Silver, tutte le novità della prossima stagione

Nuova e importante riorganizzazione nel settore giovanile

MOLTENO – A oltre due mesi dalla fine del campionato di Serie A2 e alla conseguente promozione nella nuova Seria A Silver, parte la nuova stagione per il Salumificio Riva Molteno, che per il trentaquattresimo anno sarà il main sponsor dell’Handball Club San Giorgio Molteno, coadiuvato dai gold sponsor Synermec, Expert Riva, Novatex, Trafilerie San Paolo, Riske, Comital, Cama Group e dallo sponsor tecnico Panzeri, oltre a nuove ed importanti collaborazioni che entreranno presto a far parte del pool di aziende che sosterranno il progetto del sodalizio moltenese.

Una stagione che inizia con molte novità, a partire dal nuovo asset societario, per proseguire con la riorganizzazione del settore giovanile e per concludere con il nuovo roster della prima squadra. Questa settimana per la compagine moltenese, è stata decisamente importante, in quanto la società si è riunita per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che sarà composto per il prossimo triennio da Rivolta Daniela, Somaschini Matteo, Mella Ivo, Riva Alberto, Riva Gabriele, Breda Gianni e Marco Ratti, quest’ultimo è stato eletto come nuovo Presidente dell’H.C. San Giorgio Molteno. Un passaggio di testimone con Livio Redaelli, che ha guidato la società nell’ultimo triennio e che tutto il Consiglio ha voluto ringraziare per il lavoro svolto. Marco Ratti, dopo molti anni da dirigente ed un’esperienza ultra trentennale nella società lecchese, prenderà le redini di questa gloriosa società, che proprio il prossimo anno festeggerà i cinquant’anni di attività nel mondo della pallamano.

Continuando nelle novità della prossima stagione, ci sarà una nuova e importante riorganizzazione nel settore giovanile, che verrà rinnovato nei ruoli e nell’operatività delle numerose squadre giovanili che parteciperanno nei vari campionati (ben sei ai nastri di partenza: U20F, U17M, U15M, due U13M, U13F oltre alle squadre promozionali Under 9-11) con oltre 150 atleti coinvolti. A coordinare questa nuova struttura sarà una donna, Daniela Rivolta, supportata dal suo nuovo staff di dirigenti nelle varie squadre giovanili.

Confermato ovviamente il Direttore Tecnico Branko Dumnic, al suo terzo anno a Molteno, che sarà affiancato da nuove figure che entreranno a far parte del suo staff, a partire dal nuovo Coordinatore del settore giovanile Davide Campestrini, coadiuvato da Alessandro De Angelis, Marco Donadello, Samuel D’Aguanno e il ritorno di Alexis Marzocchini. Una squadra di tecnici molto importante, dove alcuni di loro faranno parte anche del nuovo progetto “Pallamano a scuola 23/24”, vero fiore all’occhiello del sodalizio moltenese, con oltre 600 bambini coinvolti nella scorsa stagione ed egregiamente coordinato ed organizzato dal dirigente Gianni Breda.