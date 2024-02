Pallamano. Molteno-Romagna, attesa per la sfida play off

Match importantissimo per il Salumificio Riva al PalaSangiorgio

“Dobbiamo stare molto attenti e rimanere sempre concentrati, sarà una gara difficilissima”

MOLTENO – La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver, mette di fronte, al PalaSangiorgio (sabato 17 alle ore 20) la formazione lecchese del Salumificio Riva Molteno ed il team del Romagna, dell’ex Martino Redaelli. La sesta, contro la quarta in classifica (insieme al Romagna con 18 punti figura anche il team bresciano del Metelli Cologne), ciò significa che per la squadra moltenese, potrebbe essere una ghiotta occasione per fare un’ulteriore balzo in avanti nella classifica generale.

“Abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto in attacco dove abbiamo esplorato molto bene il gioco con il format 2×2 con pivot, sfruttando alla grande la zona esterna del campo. I ragazzi sono stati bravissimi e vedo dei netti miglioramenti da parte della squadra” ha dichiarato il tecnico Danilo Gagliardi.

Il coach continua: “Cruciale, perché lottiamo per lo stesso obbiettivo, ma ci sono altre realtà che stanno lottando per le prime posizioni in classifica. Sappiamo che dobbiamo vincere, ma andiamo ad affrontare una squadra che all’inizio del campionato puntava a ritornare in Serie Gold. Una sfida molto importante per il nostro percorso”.

“Romagna é un grande squadra e vanta una grande tradizione nella pallamano italiana, e come ho rimarcato in precedenza, punta a ritornare in Serie Gold. Per cui dobbiamo stare molto attenti e rimanere sempre concentrati, perché sarà una gara difficilissima- continua il mister -. Noi andiamo avanti con il nostro nuovo modello del gioco. Difesa aggressiva per un recupero di palla, e conseguentemente, aumentare le azioni del nostro contropiede. Siamo molto bravi su questo concetto di gioco. Vorrei più velocità in fase offensiva e giocare sempre più di squadra”.

Danilo Gagliardi conclude dicendo: “Sarebbe perfetto conquistare questi due punti e fare il sorpasso in classifica. Daremo battaglia, e giocheremo alla grande. Siamo a casa nostra, ed aspettiamo un palazzetto pieno dei nostri splendidi e calorosi tifosi, come sempre. Siamo pronti – conclude Gagliardi – per disputare un’altra prova convincente, e speriamo, vincente. Forza Molteno!”.