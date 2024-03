Pallamano, netta vittoria per il Molteno a Sassari

La partita si conclude 26 a 32

“E’ stata una vittoria di squadra. Una vittoria meritata”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno targato mister Danilo Gagliardi, ha vinto 26 – 32 contro la formazione VerdeAzzurro Sassari. Settima giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver, sesto risultato utile consecutivo e terzo posto nella classifica generale.

Partita mai messa in discussione, con la squadra lecchese che parte subito forte portandosi sull’1-5. La squadra sarda non molla, e si riporta sul -2 (5-7). Sale in cattedra uno strepitoso Gabriele Randes che chiude letteralmente la porta, e grazie ai gol di Garroni, Cuzzupè e Bernachea, la squadra oro-nero si porta sul 7-11. Nel finale di primo tempo il Sassari prova a rientrare in partita, ma il tabellone, al termine dei primi trenta minuti, segna 9-13.

Il secondo tempo parte con un San Giorgio Molteno di nuovo in palla, che raggiunge dopo sette minuti di gioco il massimo vantaggio, con un gap di +7 (11-18), grazie alle reti di un ottimo Leonardo Colombo e del capocannoniere Bernachea.

Il Sassari prova a rientrare in partita, ma il Molteno tiene a debita distanza la squadra sarda, tenendo sempre almeno quattro reti di vantaggio. Da segnalare l’ottima prova del giovane mancino Stefano Riva, prodotto del vivaio moltenese, che ha siglato ben quattro reti. La partita si conclude con una netta vittoria del Molteno sul punteggio finale di 26-32.

“A differenza di altre partite, vedi anche quella contro Enna, questa volta il Molteno è partito in maniera impeccabile, dove tutti hanno fatto il proprio lavoro. Abbiamo preso subito un break importante con l’allenatore di casa che ha dovuto chiamare subito time out per fermare il gioco della nostra squadra. Ma oggi Molteno è stato sempre sul pezzo, con Randes che ha effettuato delle splendide parate, con il solito Bernachea devastante nelle conclusioni. Posso dire – commenta Somaschini – che è stata una vittoria di squadra. Una vittoria meritata“.

“Ora il campionato si fermerà per gli impegni della nazionale italiana. Il Molteno sfrutterà questo periodo per recuperare alcuni giocatori infortunati e per arrivare al meglio della condizione per due partite determinati per la classifica finale, con gli scontri diretti di Chiaravalle e San Lazzaro, rispettivamente al terzo ed al secondo posto” conclude così Somaschini.

Salumificio Riva Molteno: Garroni 5, Redaelli 2, Galizia, Bonanomi 3, St. Riva 4, Colombo 5, Cuzzupe’ 2, Bernachea 10, Sam. Riva, De Angelis 2, Beretta, Campestrini, Randes.

Classifica: Camerano 33 pti, Tecnocem San Lazzaro 25, Salumificio Riva Molteno 24, Publiesse Chiaravalle 24, Romagna 22, Genea Lanzara 20, Orlando Haenna 20, Metelli Cologne 18, Verdeazzurro 12, Campus Italia 8, Re Borbone CUS Palermo 6, Lions Teramo 4.