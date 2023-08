Pallamano. Nuovo innesto per Molteno: il mancino Giuseppe Cuzzupè

Presentato il nuovo giocatore dell’H.C. San Giorgio Molteno

Un giovane talento proveniente dal team di Serie A Gold dell’Albatro Siracusa

MOLTENO – L’Handball Club San Giorgio Molteno ha raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con il giocatore Giuseppe Cuzzupè, giovane talento proveniente dal team di Serie A Gold dell’Albatro Siracusa. Giuseppe, si inserisce nel progetto iniziato negli anni scorsi con il direttore tecnico Branko Dumnic, nel portare a Molteno giovani e promettenti giocatori italiani, per poterli far crescere a livello tattico e tecnico. Cuzzupè era il giocatore che Molteno cercava, essendo mancino, con ottime prospettive di crescita, avendo tra l’altro partecipato lo scorso anno ai Mediterranean Handball Championships con la nazionale italiana Under 18.

Cosa ci puoi raccontare della tua giovane carriera?

“La mia carriera è iniziata pochi anni fa, nel 2018. Sono cresciuto in questi 5 anni di pallamano con il team dell’Albatro Siracusa, partendo dal campionato di Serie B sino alla Serie A Gold. Ho partecipato nelle ultime due stagioni alla Youth League Under 20, nelle file della Pallamano Ragusa. Lo scorso anno infine sono stato convocato nella nazionale italiana Under 18 per partecipare al Mediterranean Handball Championships U18 in Turchia”.

Come nasce la passione per la pallamano?

“La passione per la pallamano nasce in famiglia, papà è da sempre nel mondo della pallamano ed io l’ho seguito in tutte le sue avventure da allenatore”.

Conoscevi la realtà del H.C. San Giorgio Molteno?

“Molteno non è certamente una realtà nuova per me. Ho avuto tanti compagni che negli anni scorsi avevano giocato nel Molteno. Loro mi hanno sempre parlato bene e questo ha influito molto nella mia scelta”.

Com’è avvenuto il tuo contatto con Molteno?

“Il primissimo contatto con Molteno è stata una chiamata da parte di Marko Bobicic, che mi ha detto dell’interessamento di Mister Dumnic. Da lì è iniziata la conversazione con il Ds del Molteno Matteo Somaschini, che mi ha convinto per portarmi in Lombardia e per iniziare questa nuova esperienza”.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Mi aspetto molto da questa annata, sono consapevole del grande potenziale della squadra e dell’esperienza dell’allenatore. Non vedo l’ora di iniziare”.

Un messaggio che vuoi lanciare ai tuoi nuovi tifosi?

“Preparatevi, perché ci sarà tanto da divertirsi e da esultare. Sarà una stagione esaltante. Forza Molteno!”.