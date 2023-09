Pallamano Serie A Silver. Debutto casalingo per il Salumificio Riva

Sabato, ore 20, la prima di andata contro il Camerano al PalaSanGiorgio

“Ci siamo allenati con molta dedizione, convinzione e determinazione”

MOLTENO – Sabato sera, ore 20, si alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2023/24 della prima squadra del Salumificio Riva Molteno. La formazione del riconfermato tecnico Branko Dumnic, affronterà al PalaSanGiorgio, la formazione marchigiana del Camerano (AN), per la prima di andata del campionato nazionale di Serie A Silver. La formazione marchigiana del tecnico Davide Campana ha affrontato importanti amichevoli, vincendo il torneo di Valsamoggia.

Il Salumificio Riva Molteno ha svolto alcuni test importanti, puntando molto sul fatto di iniziare a trovare il giusto assetto tattico e tecnico: “Purtroppo alcuni atleti non hanno potuto completare regolarmente il cammino pre-campionato, causa vari acciacchi. Però ci siamo allenati con molta dedizione, convinzione e determinazione. Anche i due nuovi arrivati stanno lavorando per cercare di conoscere meglio i nuovi compagni di squadra e i vari schemi”.

Queste le parole dell’allenatore Branko Dumnic. Mister, ha avuto modo di conoscere meglio la squadra del Camerano? “In parte sì, anche se so che hanno fatto dei cambi importanti nel roster. Abbiamo visionato alcune loro uscite. Una squadra che aggredisce molto e riparte con azioni rapide. Quindi dobbiamo essere attenti in ogni circostanza di gioco e sbagliare il meno possibile. Nel nuovo campionato sarà fondamentale rimanere sempre concentrati, dal primo minuto fino al suono della sirena”.

Al di là dell’importanza del risultato, cosa chiede alla sua squadra? “La prima di campionato nasconde sempre qualche situazione particolare sul piano emotivo. Poi c’è il fatto che

giochiamo in casa ed i ragazzi sicuramente ci tengono molto ad iniziare bene la stagione, davanti ai propri tifosi. Ai ragazzi chiedo innanzitutto di scendere in campo con la mente libera e nello stesso tempo con la giusta cattiveria agonistica. Dobbiamo fare il nostro gioco e non concedere troppi spazi agli avversari”.

Ecco di seguito il roster del Salumificio Riva Molteno per la stagione 2023/24: