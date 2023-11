Pallamano. Serie A Silver: Molteno, importante pareggio a Chiaravalle

Pareggio contro i secondi in classifica

MOLTENO – Un campionato entusiasmante, si potrebbe definire così il nuovo format della Serie A Silver 2023/24. Dopo otto giornate, nella classifica generale ci sono sei squadre in quattro punti: Camerano 13, Chiaravalle 12, Cologne 12, San Lazzaro 11, Romagna 10 e Salumificio Riva 9.

Proprio la squadra moltenese, torna dalla trasferta marchigiana a Chiaravalle con un importante pareggio, contro i secondi in classifica.

Partita che termina sul punteggio di 29-29, ricca di molte emozioni e colpi di scena. Il Salumificio Riva Molteno inizia bene ed a metà del primo tempo ha cinque reti di vantaggio suo 12-7. Il Chiaravalle non ci sta e produce nei minuti finali del primo tempo un contro break portandosi sul 18-15.

Nel secondo tempo la squadra marchigiana parte con il piede giusto e si porta sul 20-15. La partita sembra andare nella direzione della squadra di casa, ma con una reazione d’orgoglio, il team lecchese torna di nuovo in vantaggio 22-21, a diciotto minuti dalla fine. La squadra di Branko Dumnic prova per ben due volte a lasciare il segno e portarsi avanti con tre reti di vantaggio (23-26 e 26-29). A tre minuti dalla fine, il Chiaravalle reagisce e piazza un 3-0 che vale il pareggio finale.

Le parole di Matteo Somaschini, nel post partita: “Abbiamo giocato una buona partita, almeno nella prima parte del match, riuscendo anche ad andare sul +5 (12-7). Poi c’è stato un totale black out della squadra, subendo un parziale di 9-1. Una situazione a dir poco inspiegabile. Bravi loro, a capire la nostra situazione, trovando i giusti spazi per andare al tiro”. Matteo, nella ripresa abbiamo visto un Molteno che è rientrato in campo determinato e coeso nei vari reparti, tanto che i locali hanno realizzato solo undici rete.

“Sì esatto. Da rimarcare che nel finale di partita abbiamo perso per un infortunio anche Davide Tagni, situazione che è stata sentita da parte della squadra, permettendo al Chiaravalle di trovare il pareggio ad un minuto dal suono della sirena. Nei minuti finali, purtroppo è mancata di nuovo la giusta lucidità – conclude Somaschini – anche se accettiamo di buon grado questo pareggio, considerato che ci siamo presentati a questa sfida con numerosi infortunati, tra cui De Angelis, Cuzzupè, Campestrini a cui si è aggiunto anche Tagni. Avremo da fare un gran lavoro in infermeria nei prossimi giorni, per recuperare tutti i nostri giocatori”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 3, Redaelli 4, Galizia 1, Mella, Bonanomi, Tagni 2, Colombo 9, Bernachea 10, Riva, Crippa, Campestrini, Randes.