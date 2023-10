Pallamano, serie A Silver: prima vittoria per il Salumificio Riva Molteno

Tutto esaurito al Palasangiorgio dove la squadra di Dumnico ha centrato la prima vittoria stagionale del campionato

MOLTENO – Era l’unico obbiettivo da conquistare per il Salumificio Riva Molteno, con la formazione del tecnico Branko Dumnic, che dopo aver incassato due sconfitte (entrambe di misura, ed enrambe nei secondi finali delle partite), voleva la sua prima vittoria stagionale nel nuovo campionato di Serie A Silver.

Con il risultato di 30-26 (primo tempo 17-15) la compagine moltenese, in un PalaSangiorgio dal tutto esaurito, supera la squadra federale del Campus Italia, nel match valido per la terza giornata di andata.

“Giocavamo la nostra seconda partita interna – dice il ds Matteo Somaschini – e volevamo regalare la prima vittoria stagionale ai nostri tifosi. Abbiamo affrontato il Campus Italia, formazione composta dai migliori giovani under 17 della pallamano italiana. Non è stata una partita facile, ma la squadra ha risposto sul campo con carattere e grande spirito di gruppo. E’ stata una partita molto sofferta, ma come abbiamo ribadito più volte, tutte le partite saranno difficili perché tutte le squadre si equivalgono. Complimenti al Campus Italia, sono una bella squadra. Grintosa, veloce e ben allenata. Noi dobbiamo migliorare ancora molto sotto alcuni aspetti, ma quello che importava era reagire e regalare la prima vittoria ai nostri tifosi. Arrivano i primi due punti – conclude il ds – e questa vittoria ci darà un’ulteriore carica per preparare bene la prossima sfida”.

La partita era iniziata male per il Salumificio Riva Molteno, che per i primi dieci minuti ha dovuto sempre inseguire l’avversario (4-6). Trovato il pareggio, la partita è stata molto equilibrata, finchè sull’11-11 arrivano le reti di Tagni e Mella con il Molteno che si porta sul +2, divario che rimarrà fino alla conclusione dei primi trenta minuti di gioco: 17-15. Da segnalare inoltre che nel finale del primo tempo si sono infortunati i giocatori moltenesi Galizia e Campestrini. Gli ospiti partono forte anche nella ripresa. La partita è incerta, equilibrata (24-24 al 22’ st). Nel finale di partita il Molteno effettua una serie di reti importanti con Bernachea, Redaelli e De Angelis, trovando un gap di +3 (29-26) a due minuti e mezzo dal suono della sirena. Gli ospiti non riescono a reagire. Il Molteno vince 30-26, ed è la prima vittoria per la squadra oro-nero.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, Redaelli 4, Galizia, Mella 1, Pizzala, Tagni 6, Colombo 2, Cuzzupè, Bernachea 5, Riva, Crippa, De Angelis 2, Beretta, Campestrini 5, Randes.