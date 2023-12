Pallamano. Una vittoria di carattere per il Salumificio Riva Molteno

I padroni di casa sempre avanti nella sfida con Genea Lanzara

“Il Molteno ha giocato questa partita su alti livelli, sbagliando poco e vincendo meritatamente”

MOLTENO – Una bella vittoria sotto molti punti di vista per il Salumificio Riva Molteno che, sabato sera, in un PalaSangiorgio gremito ha affrontato per la penultima giornata di andata del campionato di Serie A Silver la squadra campana del Genea Lanzara, vincendo meritatamente 32-25 (primo tempo 20-12). Una prova convincente per i ragazzi di mister Dumnic, che pur senza gli infortunati Mella e Tagni, hanno visto il rientro di un ottimo Alessandro De Angelis e del capocannoniere Tomas Bernachea.

La cronaca della partita inizia con un sostanziale equilibrio: da un lato il duo moltenese Crippa – De Angelis e dall’altro quello campano Arena – Florio rispondono punto a punto sino al decimo minuto. Poi sale il ritmo e il Molteno mette in cattedra i suoi elementi di punta: il portiere Randes con strepitose parate, il cecchino Garroni dall’ala e ovviamente l’italo argentino Bernachea, che portano la squadra lecchese a un gap di 14-8 al 22′, per arrivare sul punteggio di 20-12 al termine del primo tempo.

Nella seconda fase della partita, pur con un inizio sottotono, la squadra oro-nero non si perde d’animo e mantiene sempre la giusta concentrazione, continuando con una buona difesa da parte di Leonardo Colombo e Davide Campestrini e ottime giocate di Garroni,

Redaelli e Bonanomi. I locali raggiungono il massimo vantaggio al 10′ 26-17 e al 20′ 30-21. La partita si conclude sul punteggio di 32-24. Da segnalare anche i due gol del giovane mancino Giuseppe Cuzzupè.

“Il Molteno ha giocato questa partita su alti livelli, sbagliando poco e vincendo meritatamente – così il ds moltenese Matteo Somaschini nel post partita -. La squadra ha concesso poco agli avversari e dopo dieci minuti di perfetto equilibrio, il Molteno ha cambiato ritmo alla partita con Bernachea e De Angelis che hanno gestito molto bene ogni situazione, ben coadiuvati dall’intera squadra. Bene anche Randes che ha effettuato parate importanti. Una vittoria voluta e meritata di tutta la squadra. Ora guardiamo all’ultima partita del girone di andata a Teramo il prossimo sabato. I ragazzi volevano fare un regalo natalizio ai propri tifosi e sono riusciti nel migliore dei modi, considerato che era l’ultima sfida casalinga del 2023″.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, Redaelli 5, Galizia, Pizzala, Bonanomi 2, Riva Stefano, Colombo 1, Cuzzupè 2, Bernachea 7, Riva Samuele 1, Crippa 5, De Angelis 4, Beretta, Campestrini, Randes.