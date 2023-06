Pallanuoto PNI. La Viribus Unitis è campione U11

Grande vittoria per i ragazzi di coach Fossati

La U15 sconfitta in finale dalla SG Arese

TREVIGLIO – Domenica 11 giugno la U11 e la U15 della Viribus Unitis Bosisio Parini si sono giocate le finali del campionato PNI – Pallanuoto Italia. Il risultato è stato salomonico, una vittoria e una sconfitta.

A sorridere alla fine di un match tiratissimo è stata la U11 di coach Fossati, opposti ai padroni di casa del Waterpolo Treviglio. La formazione lecchese ha faticato a ingranare nel primo tempo (4-2), ma nel terzo quarto ha messo la saracinesca davanti alla porta, impattando il punteggio (4-4).

La battaglia si conclude a favore dei lecchesi grazie alla rete del capitano Emanuele Nava, segnata a 35 secondi dalla sirena finale (5-6).

Ai ragazzi della Virubus Unitis non è riuscita la clamorosa doppietta. La U15 di coach Lanfranchi è stata fermata dalla SG Arese. Dopo un inizio promettente (2-2), i lecchesi crollano nel secondo quarto e vanno al riposo con tre reti da recuperare (5-2). Nella ripresa sono più volte i legni della porta aresina a respingere i tiri dei ragazzi di Bosisio Parini, sconfitti col punteggio di 8-4.

A fine giornata sono stati premiati i capocannonieri delle varie categorie, con tre “bomber” della Viribus: Ismaele Duca (categoria under 13 girone A – 28 gol), Simone Bonfanti (categoria under 13 girone B – 65 gol) e Riccardo Rocco (categoria under 15 girone A – 24 gol).

“È stata un emozione indescrivibile – ha commentato Domenico Valtolina, responsabile della sezione pallanuoto Viribus Unitis – queste due finali, in particolar modo la vittoria nel campionato under 11, hanno ripagando i sacrifici fatti nel corso di questi anni”.