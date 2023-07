Rugby. “Porte aperte” all’Oggiono Rugby Club

Sabato 22 luglio l’Open day a Oggiono

Si inaugurerà anche il campo di via De Coubertin

OGGIONO – Solamente qualche settimana fa l’Oggiono Rugby Club aveva ottenuto dal Comune la possibilità di utilizzare il centro sportivo “De Coubertin”, nell’omonima via.

Partiti subito i lavori di sistemazione, adesso la struttura è pronta per essere sfruttata e la società oggionese ne approfitterà per organizzare un “Open day” in vista della prossima stagione.

L’appuntamento con l’Open day dell’Oggiono Rugby Club è per sabato 22 luglio. I giocatori scenderanno in campo con gli allenatori della società brianzola dalle ore 16 alle 18 e, a seguire, grande festa con anguriata per tutti i presenti, genitori compresi.

L’invito è rivolto a bambini e bambine nati tra il 2009 e il 2019.

L’Oggiono Rugby Club è ormai una realtà consolidata per quanto riguarda lo sport brianzolo. Fortemente voluta da una delle icone lecchesi di questo sport, Vinicio Pellegrino, la società è stata fondata nel ottobre del 2014; attualmente presieduta da Romeo Dell’Oro, può contare su oltre un centinaio di atleti, partendo dalla scuola dell’infanzia.