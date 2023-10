Salumificio Riva Molteno, Daniela Rivolta nuova responsabile del settore giovanile

MOLTENO – Daniela Rivolta è la nuova responsabile del settore giovanile dell’Handball Club San Giorgio Molteno. Una figura molto importante, fortemente voluta dalla società, considerato anche il lavoro che sta portando avanti il sodalizio moltenese in questo contesto. Di seguito l’intervista a Daniela.

Come è iniziata la passione per la pallamano? “Non conoscevo assolutamente cos’era la pallamano fino a quando sei anni fa mio figlio, Riccardo, ha voluto a tutti i costi venire a provare questo sport. Si è appassionato ed ha iniziato a giocare, tanto che adesso fa parte della prima squadra che partecipa al campionato di Serie A Silver. Devo dire che pian piano mi sono fatta trascinare, tanto che ormai sono parte integrante del progetto giovanile”.

Ma la storia in casa Bonanomi-Rivolta continua per quanto concerne la pallamano, vero? “Già perché anche Sofia, l’altra mia figlia, ha iniziato a giocare. Tutto bello, fantastico, soprattutto nel vedere le ragazze praticare questa disciplina che è straordinaria”.

Daniela, qual è il tuo rapporto con lo sport? “Sono una persona molto sportiva. Praticavo atletica a livello agonistico e tutt’ora ancora corro per passione”.

E adesso la pallamano…“Esatto, da quest’anno la società mi ha proposto di assumere questo importante ruolo di responsabile del settore giovanile, ed ho accettato. Ci tengo a precisare che con me ci sono dirigenti e genitori di tutte le under che mi danno una mano. E’ un bellissimo gruppo”.

Insieme al folto gruppo delle squadre giovanili moltenesi, soffermiamoci ora sull’importante progetto che riguarda il settore femminile. “Il Molteno parteciperà al campionato Youth League Under 20. Una squadra di ragazze cresciute nel nostro settore giovanile composta da Sofia Bonanomi, Giulia Limonta, Doralice Longhi, Eleonora Maggioni, Elisa Malacarne, Fabiola Riva e Chiara Vitetta, ed alcune giocatrici del Ferrarin di San Donato Milanese, società con la quale è stato costruito un gemellaggio. Le nostre ragazze parteciperanno anche al campionato di Serie A2 con il Ferrarin di San Donato Milanese, ed alcune anche al campionato Under 17. Credo – conclude Daniela Rivolta – che sia un progetto importante, per far capire a coloro che praticano la pallamano, che ci sono società serie, determinate, ed attrezzate, per seguirle con attenzione nel loro percorso di crescita”.