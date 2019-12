Sport Specialist: meteo avverso, annullata la Night Christmas Run

L’evento, in programma domani, è stato rinviato

Meteo avverso e percorso non in condizione

SIRTORI – Era in programma domani, martedì 17 dicembre, ma le avverse previsioni meteo hanno costretto lo staff organizzativo di df Sport Specialist ad annullare la Night Christmas Run.

Un vero peccato per un evento, rivolto a tutti, che era stato ideato per fare festa in occasione delle imminenti festività natalizie. Una decisione sofferma ma, visto anche il percorso troppo pericoloso, si è preferito rinviare a data da destinarsi la simpatica corsa non competitiva.