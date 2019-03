OLGINATESE – DARFO BOARIO 0-0

Ancora una volta non sfonda l’attacco bianconero. Per la salvezza ci vuole un miracolo

OLGINATE – Si chiude sullo 0-0 la sfida salvezza tra l’Olginatese e il Darfo Boario. Un risultato che serve a poco ad entrambe le squadre e che lascia la formazione di Boldini sul fondo della classifica.

Inutile dire che quest’oggi una vittoria sarebbe servita come il pane e, classifica alla mano, avrebbe permesso di mettere a tiro il terz’ultimo posto che garantirebbe almeno i play out.

La distanza dalla terz’ultima piazza è ora di 6 per l’Olginatese, con il calendario che prevede per i prossimi tre turni le sfide contro Caravaggio, Sondrio e Villafranca Veronese. Tre partite complicatissime dove però i bianconeri per forza di cose saranno chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo per alimentare fino all’ultimo le speranze di salvezza.

Dopo questo trittico vi saranno le ostiche sfide contro Virtus Bergamo e Caronnese prima degli ultimi due match salvezza contro Ambrosiana e Scanzorosciate. La speranza è che l’Olginatese arrivi alle ultime due gare di campionato con la possibilità di salvarsi.