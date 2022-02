Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Brutta sconfitta per Olginate a Crema

Bene Mandello, Calolzio va ko

LECCO – In attesa della ripresa del campionato di Serie D – il prossimo fine settimana – una vittoria e due sconfitte per le formazioni lecchesi.

Olginate (Serie B) perde partita e differenza canestri contro la Pall. Crema. In C Silver Mandello espugna il parquet del Campus Varese mentre Calolziocorte non entra mai in partita e perde di una ventina di punti contro la Ball Castronno.



SERIE B – GIRONE B

Pall. Crema – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE 60-46

CLASSIFICA:

38 – UEB Cividale

34 – Juvi Basket Cremona

26 – Rucker San Vendemmiano

24 – Basket Mestre

24 – Pall. Fiorenzuola

22 – Pallacanesto Vicenza 2012

20 – Aurora Desio

18 – BB14 Bergamo

18 – Virtus Basket Padova

18 – Falconstar Monfalcone

14 – Pallacanestro Crema

14 – Bologna Basket 2016

12 – Virtus Basket Lumezzane

10 – Basket Club Jesolo

10 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE

8 – Lissone Interni Bernareggio

SERIE C SILVER – GIRONE BLU (2° FASE)

Pall. Castronno – ENGINUX CALOLZIOCORTE 76-68

Campus Varese – TECNOADDA MANDELLO 61-74

CLASSIFICA:

30 – U.S. Marnatese

24 – Pall. Castronno

22 – TECNOADDA MANDELLO

20 – Virtus Luino

18 – Pezzini Morbegno

18 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

18 – Polisportiva Varedo

18 – Le Bocce Erba

18 – Casoratese

16 – Rams Daverio

16 – Aurora Desio

14 – ABC Cantù

12- Basket Venegono

6 – Campus Varese

2 – Virtus Olona

0 – Nuovo Basket Groane



SERIE D – GIRONE B1

CLASSIFICA:

24 – Basket Seregno

18 – ASD Basket Nibionno

16 – EDILCASA CIVATESE

16 – MEDINMOVE VERCURAGO

14 – Sportiva Sondrio

10 – AUTOVITTANI PESCATE

10 – ARS Rovagnate

4 – Pall. Concorrezzo ASD