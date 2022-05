Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Olginate sbanca Bologna e resta in Serie B

Calolzio ai play-off grazie alla differenza canestri

LECCO – La notizia della settimana è sicuramente la salvezza conquistata dalla Caffè Agostani Olginate, in grado di espugnare Bologna nella decisiva Gara-5.

Il campionato di Serie C Silver si è chiuso con Calolzio e Mandello a pari punti all’ottavo posto, ma saranno i calolziesi ad andare ai play-off per via della differenza canestri nello scontro diretto.

Nei play-out di Serie D nessun problema per Vercurago e Pescate.

SERIE B – GIRONE B

Play out Gara 5: Bologna Basket 2016 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE 69-84

CLASSIFICA:

52 – UEB Cividale

48 – Juvi Basket Cremona

42 – Rucker San Vendemmiano

38 – Basket Mestre

36 – BB14 Bergamo

32 – Pallacanestro Vicenza 2012

30 – Aurora Desio

30 – Falconstar Monfalcone

30 – Pall. Fiorenzuola

26 – Virtus Basket Padova

26 – Virtus Basket Lumezzane

24 – Bologna Basket 2016

20 – Pallacanestro Crema

20 – Basket Club Jesolo

16 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE

10 – Lissone Interni Bernareggio

SERIE C SILVER – GIRONE BLU (2° FASE)

Rams Daverio – ENGINUX CALOLZIOCORTE 87-57

TECNOADDA MANDELLO – Virtus Olona 78-74

CLASSIFICA:

54 – U.S. Marnatese

42 – Pall. Castronno

40 – Casoratese

38 – Rams Daverio

36 – Pezzini Morbegno

36 – Virtus Luino

34 – Le Bocce Erba

32 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

32 – TECNOADDA MANDELLO

28 – Polisportiva Varedo

24 – ABC Cantù

24 – Aurora Desio

24 – Basket Venegono

16 – Campus Varese

14 – Virtus Olona

4 – Nuovo Basket Groane



SERIE D – GIRONE BLU (PLAY-IN)



CLASSIFICA:

48 – Agrate Canarins

40 – Basket Seregno

36 – Cavenago Brianza ASD

36 – ASD Basket Nibionno

32 – EDILCASA CIVATESE

30 – Pol. Brembate Sopra ASD

28 – Sportiva Sondrio

26 – Pol. Caluschese Basket

SERIE D – GIRONE BLU (PLAY-OUT)



ARS Rovagnate – AUTOVITTANI PESCATE 67-74

MEDINMOVE VERCURAGO – NPDA Cassano d’Adda 73-66

32 – MEDINMOVE VERCURAGO

28 – AUTOVITTANI PESCATE

24 – NPDA Cassano d’Adda

22 – ARS Rovagnate

14 – ASD Basket Verdello

12 – Pol. Dil La Torre Basket

10 – CRAL Dalmine ASD

2 – Pall. Concorrezzo ASD