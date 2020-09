Basket Serie B. La Missoltino.it dura un tempo contro Pavia

La squadra pavese disputa un ottimo secondo tempo

“I ragazzi ci hanno messo impegno, ma non è bastato”

BERNAREGGIO – La Missoltino.it Olginate non dà seguito alla vittoria dei quarti di finale contro Legnano e perde in maniera netta la semifinale della Toyota Cup contro l’Edimes Pavia, una delle formazioni migliori del Girone B di Serie B, almeno sulla carta.

Il primo quarto nessuna delle due formazioni riesce a prendere in pugno la partita (15-16), ma già dalla seconda frazione si vede che la formazione pavese ha qualcosa in più e va al riposo con un piccolo margine di vantaggio (29-35).

Nella ripresa la Missoltino.it “paga” la stanchezza e cede di schianto nel terzo quarto, riuscendo a mettere nel cesto avversario solo sette punti (36-52). L’ultima frazione la Edimes non toglie il piede dall’acceleratore e arriva a toccare i venti punti di margine, vincendo la partita con un eloquente 48-73.

“C’è ancora tanto da fare, bisogna tornare in palestra con mentalità propositiva, è a questo che servono queste “sveglie” – dichiara coach Giorgio Contigiani – i ragazzi in campo ci hanno messo impegno, ma evidentemente non è bastato”.

Gli olginatesi disputeranno la finale valida per il 3°/4° posto domenica 27 settembre, alle ore 19.00.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – EDIMES PAVIA 48-73

PARZIALI: 15-16; 29-35; 36-52.