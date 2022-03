Gara decisa da Citterio a pochi minuti dallo scadere

Marcature aperte da Caraffa; pari momentaneo di Recino su rigore

OLGINATESE – Colpo derby per la Brianza Olginatese: la truppa di Boldini interrompe la serie negativa di sette sconfitte consecutive imponendosi sulla Casatese per 2-1. Per la formazione di Mazzoleni si tratta di un ko pesante, che rende ancora più complicata la rincorsa alla zona play off.

Per quanto rigurda il tabellino del match, dopo il primo chiusosi senza reti, ad aprire le marcature è Caraffa, che al 52′ porta in vantaggio i bianconeri sfruttando al meglio l’assist rasoterra di Ekuban. La Casatese prova subito a reagire e trova la via del pareggio al 73′, quando il direttore di gara decreta un calcio di rigore per un tocco di mano di Caraffa su azione da corner. Dal dischetto calcia Recino che pareggia i conti.

La gara però non è affatto chiusa e infatti nel finale arriva la rete che decide la sfida: all’86’ il solito duo Caraffa-Ekuban orchestra una bella azione che libera in profondità Citterio, il quale calcia a rete battendo Pirola e decidendo di fatto la sfida.

I tre punti odierni permettono alla Brianza Olginatese di lasciare, almeno momentaneamente, il penultimo posto della classifica. I bianconeri si portano a quota 27 punti rilanciando le proprie ambizioni di salvezza. La Casatese resta invece ferma in sesta posizione, con un ritardo di due lunghezze dalla zona play off, che però domani potrebbe aumentare in caso di successo del Legnano contro la capolista Sangiuliano City.

Dando infine uno sguardo al calendario Brianza Olginatese e Casatese torneranno in campo mercoledì 30 marzo alle 15:00: i primi contro il Desenzano Calvina, i secondi contro il Brusaporto.