Ghost Town Freeride, Consonno si prepara ad accogliere skaters da tutto il mondo

Due giornate di adrenalina, musica, freeride, contest e live band

Sabato 17 e domenica 18 giugno il grande evento targato Sbanda Brianza

OLGINATE – Come di consueto, a metà giugno, torna l’evento più atteso del panorama longboard e skate italiano; il Ghost Town che unisce la scena longboard con quella skate per due giorni di freeride e contest (sabato 17 e domenica 18 giugno) dove oltre 120 rider provenienti da tutto il mondo si lanceranno in discese cariche di adrenalina sulle strade di Consonno.

Il Ghost Town Freeride è un evento organizzato da Sbanda Brianza, associazione sportiva dilettantistica con sede a Olginate, supportato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e patrocinato dalla Regione Lombardia e Comune di Olginate. È diventato in poco tempo uno degli appuntamenti più divertenti e famosi del panorama longboard/skate italiano e non solo, distinguendosi per la grande spettacolarità e per il clima coinvolgente di festa. Anche nella sua settima edizione il Ghost town si distingue come freeride internazionale, avendo il 50% dei partecipanti provenienti da Europa e non solo. Come sempre, l’ingresso al pubblico è gratuito e l’organizzazione assicura tanto divertimento e intrattenimento!

Il ghost town freeride non è solo un freeride di longboard, ma è una celebrazione della cultura skate e della mentalità Sbanda Brianza. Infatti con il freeride, oltre alla musica live alla curva, ci sono altre attività come lo skate contest presso la piazza di Consonno (sabato sera alle 21). La street art, attraverso il nostro format vandalico, artisti da tutta Italia possono partecipare al live painting, con bombolette che sbanda rende disponibili gratuitamente grazie a Loop Colors per dipingere meravigliosi lavori al muro della partenza. Ovviamente ci sarà una serata indimenticabile con dj set, cibo e drink presso la Piazza di Consonno.

“L’obiettivo dell’associazione è anche quello di celebrare il luogo in cui si svolge la manifestazione. Consonno è un posto peculiare e complesso, per questo il nostro obiettivo è quello di accompagnare i rider e il pubblico verso una sua riscoperta. Facciamo questo attraverso le Morning Activities. Prima dell’inizio pomeridiano del freeride, realizzeremo una serie di attività durante la mattina: Workshop di skate, Yoga, visita guidata al paese e attività di Mtb in collaborazione con Northen Line. Questo piccolo progetto vuole promuovere la conoscenza del paesaggio e il suo potenziale, rievocando ricordi e storie di una comunità, facendo un passo indietro nel tempo attraverso i bellissimi sentieri di Consonno recentemente riqualificati”.

Programma

Venerdì

18.00-24.00: ricevimento rider, open skate area, music

Sabato

12.00- 14.00: ricevimento rider, espositori street food e musica presso la partenza

14.00-18.00: freeride, live music presso il tornate. Street art e espositori presso la partenza

18.00-2.00: skate contest, servizio streetfood & bar, e after-party con dj set presso la Piazza di Consonno

Domenica