Palestra Ragni di Lecco: avanza la “scalata” verso l’ampliamento

I lavori proseguono come da cronoprogramma, si ipotizza una conclusione anticipata

“Siamo soddisfatti, ci troviamo nella seconda fase dei lavori. Entro fine agosto predisporremo il bando per il terzo lotto relativo agli arredi”

LECCO – “I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma, siamo molto soddisfatti, se tutto procede come previsto potremo riaprire anche prima della fine dell’anno, scadenza inizialmente prevista”. E’ palpabile la soddisfazione di Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana Val San Martino – Lario Orientale nel parlare degli interventi di ampliamento che stanno interessando la palestra di arrampicata in gestione ai Ragni di Lecco, cominciati a fine settembre dello scorso anno.

Opere che renderanno la struttura situata in Via Carlo Mauri a Lecco, già punto di riferimento per gli atleti del circondario che praticano la disciplina, alcuni di calibro internazionale, ancora più appetibile: un rinnovato spazio di allenamento ma anche luogo dove vivere la socialità e portare avanti progetti comunitari.

Attualmente i lavori si trovano al secondo step e stanno coinvolgendo la parte posteriore della struttura come spiega Greppi: “E’ in corso di realizzazione la torre in profilati d’acciaio, cuore del progetto che permetterà alla palestra di ampliarsi”. Prima di questa fase si era intervenuti sull’area anteriore della palestra, aggiungendo un primo volume basso dove trovano collocazione bar e spogliatoi.

Nonostante gli interventi in corso, portati avanti dalla Bianchi Costruzioni di Ballabio, impresa a cui sono stati appaltati i lavori, le attività in palestra sono continuate in questi mesi, interrotte solo dal consueto stop estivo che proseguirà fino a settembre. Il progetto predisposto dall’architetto Emanuele Tanzi era stato presentato nel 2019, poi qualche battuta d’arresto per via dell’emergenza Covid. Nonostante questo la palestra di arrampicata prende forma, ed è in fase di predisposizione il bando relativo al terzo e ultimo lotto dell’opera, funzionale a recuperare fondi per l’arredo dei nuovi spazi.

“Interesserà in particolare le prese della nuova struttura più alta che stiamo andando a completare, l’arredo degli spogliatoi e del bar, e anche dell’atrio di ingresso – precisa il presidente di Comunità Montana Val San Martino – Lario Orientale – Entro fine agosto pubblicheremo il bando, a fare da tramite sarà la Provincia di Lecco, col fine di ottenere le risorse necessarie per andare a concludere il progetto di ampliamento”.