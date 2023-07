Pallamano. Per Molteno una nuova avventura in Serie A Silver

Ecco le sfidanti dell’H.C. San Giorgio Molteno nel girone unico nazionale

MOLTENO – È stata presentata ufficialmente nella giornata di ieri, venerdì, dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, la nuova Serie A Silver.

Alcune novità riguardano la composizione del girone unico a livello nazionale, dove il Salumificio Riva Molteno parteciperà nella prossima stagione 2023-24. Le novità riguardano principalmente le formazioni della Pallamano Trieste che con una wild card è stata promossa in Serie A Gold, e la squadra vicentina del Torri che pur avendo acquisito il diritto sul campo, ha deciso di ripartire dalla Serie A Bronze.

Questo ha fatto sì che oltre alle squadre qualificate nelle finali nazionali di Chieti, si aggiungeranno due formazioni conosciute nel panorama della pallamano italiana: il Verdeazzurro Sassari ed il Lions Teramo.

Un campionato che sarà certamente avvincente per il team lecchese dell’H.C. San Giorgio Molteno, con le impegnative trasferte al sud Italia con le squadre di Genea Lanzara (Salerno), del Cus Palermo, dell’Orlando Haenna. Al centro Italia ci saranno invece le squadre del Chiaravalle e Camerano, entrambe in provincia di Ancona, insieme alla squadra federale del Campus Italia con sede a Chieti e appunto del neo promosso Teramo. Il nord Italia sarà invece rappresentato dalle squadre del San Lazzaro Bologna, dal team retrocesso dalla Serie A Gold del Romagna e dalla squadra bresciana del Cologne, insieme ovviamente alla compagine moltenese del Salumificio Riva. Si aggiunge infine, come anticipato all’inizio dell’articolo, la trasferta in Sardegna, con la squadra del Verdeazzurro Sassari.

Una nuova sfida attende il team oro nero, capitanato dal direttore tecnico montenegrino Branko Dumnic e dalla sua nuova squadra che verrà presentata nei prossimi giorni.