Premana. Il percorso del Giir di Mont quest’anno cambia, ecco come

Percorso inedito di 21km per 1900 metri di dislivello positivo

Confermato anche il Mini Giir di Mont ridotto a 10km per 800m D+

PREMANA – “ll percorso del Giir 2019 non potrà essere quello originale. Le valutazioni sono partite per forza di cose dalla presa d’atto della non transitabilità di alcune strade agro-silvo-pastorali (ancora sottoposte a ordinanza dopo i danni causati dal nubifragio del 12 Giugno) e della critica e instabile situazione di diversi sentieri- fanno sapere del Comitato Organizzatore – Il Giir 2019 vedrà un tracciato nuovo; purtroppo non sarà possibile transitare su tutti gli alpeggi, ma non per questo il percorso si presenta meno caratteristico e meno panoramico. Saranno ridotte le distanze, ma si prevede un tracciato a tratti tecnico e sicuramente avvincente e selettivo”.

E allora eccolo il Giir di Mont 2019, con partenza alle 8.15 da Premana e percorso invariato fino all’Alpe Chiarino, da qui si girerà a destra per raggiungere Piz d’Alben (1867m s.l.m.). Da qui si ritorna all’Alpe Chiarino per il sentiero classico e si ridiscende fino a Malga Ariale lungo la carrozzabile per ricollegarsi al sentiero della salita e tornare in località Lavinol, a fondo valle. Da qui si risale arrivando a Premana (senza passare per la zona di arrivo) e lungo strada ASP si raggiungono le baite di Faèe, quindi Domant, per ricollegarsi al percorso originale, mantenuto invariato fino ad Alpe Solino. Confermato quindi il passaggio a Premaniga, da diversi anni a questa parte garanzia di folto pubblico. Da Solino, una picchiata di 2 km porterà alle baite di Bianden per tornare in paese, con il tradizionale arrivo in via Roma.

La distanza del percorso è di 21 km con 1900 metri di dislivello. Ci sarà un solo cancello orario, al transito a Premana dopo 3h dal via. Sarà previsto un ritiro bastoncini (trasportati dalla partenza) presso Piz d’Alben, con riconsegna all’arrivo.

Consapevole delle importanti variazioni, il Comitato Organizzatore ci tiene ad assicurare che “la decisione è stata presa in accordo con le autorità locali in un’ottica di massima sicurezza, aspetto su cui non è possibile scendere a compromessi – e aggiunge – Si prevede un Giir di Mont inedito, concentrato. Il calore del pubblico e l’atmosfera, ne siamo certi, rimarranno invariati. Si ritiene inoltre che il percorso accorciato possa rappresentare per molti un’occasione per portare a casa, sia pur in un’edizione particolare, il premio Finisher di una gara tra le più toste del panorama della corsa in montagna, inserendo così il Giir di Mont nel proprio curriculum.

MINI GIIR DI MONT

Non mancherà il Mini Giir di Mont, che partirà sempre da Premana alle 8.25. Gli atleti scenderanno in zona campo sportivo, quindi raggiungeranno il ponte di Premana attraverso la mulattiera (Bisaghè); attraversata la zona industriale, si collegheranno al percorso della gara lunga, che si percorrerà senza variazioni fino al ritorno a Premana. Un percorso di 10 km, con 800 metri di dislivello, senza cancelli orari.