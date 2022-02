Il week-end non sorride alla Pallavolo Picco Lecco: i successi arrivano solo da Under 13 e Under 18

Soffrono Prima e Terza Divisione, sconfitte con onore Under 14 Eccellenza e Under 16 Bianca

LECCO – Grinta e determinazione in alcune circostanze non bastano, e lo dimostrano gli esiti avuti da Pallavolo Picco Lecco durante questa prima di campionato. Caratteristiche che si sono viste poco nella Prima Divisione, sconfitta 0-3 da EmmeVi, proprio come la Terza Divisione, che non è riuscita a portare a casa nessun set contro la Besanese, anche se ha disputato una buona prova, che non rispecchia il risultato ottenuto in campo.

Una cospicua dose di sfortuna ha inoltre giocato a sfavore della squadra, che non deve però fornire un alibi per gli errori di troppo, soprattutto in fase di ricezione.

Qualità che è mancata anche all’Under 16 Red, che ha affrontato fuori casa la Viscontini, dove le doti delle avversarie in battuta si sono fatte sentire, e nonostante una possibilità per l’Eccellenza Picco di chiudere il secondo set, non c’è stata la cattiveria necessaria per archiviare la pratica. Sicuramente hanno influito anche le numerose assenze in squadra.

Non ha sofferto invece la carenza di giocatrici l’Under 13, vittoriosa sul volley team Brianza per 2-1, successo ottenuto soprattutto grazie al buon lavoro svolto ogni giorno in allenamento. A tenere alto l’onore della Picco anche la categoria Under 18, che ha piegato la Padernese 3-0 grazie alla capacità di cogliere i punti deboli delle avversarie, portando a casa, al di là del risultato, una prestazione convincente.

Infine, sconfitte agrodolci per l’Under 14 Eccellenza e l’Under 16 Bianca, rispettivamente contro Gonzaga e G.S.O. Lomagna. Nonostante una partenza col freno a mano per una, e una buona intensità di gioco all’inizio per l’altra, il tabellone sul finale le vede entrambe battute 1-3, anche se non è mancata la combattività, soprattutto da parte dell’Under 14 Eccellenza che ha rischiato di aggiudicarsi il secondo e terzo set.

UNDER 14 ECCELLENZA

Picco-Gonzaga 1-3

(11-25 23-25 25-22 14-25)

UNDER 18

Picco Lecco – Padernese

3-0 (25-19 25-17 25-13)

UNDER 16 RED

Viscontini – U16 Eccellenza Picco

3-0

UNDER 16 BIANCA

G.S.O. Lomagna – Picco Bianca

3-1 (25-21 25-12 20-25 25-16)

TERZA DIVISIONE

Besanese – Picco Lecco

3-0 (25-22 25-14 25-21)