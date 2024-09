Promozione. Il Rovagnate riparte da Civate e con un nuovo mister

Il Rovagnate riparte con un nuovo mister: Davive Ziliotto guiderà la squadra in Promozione

Domenica 8 settembre primo derby contro il Civate

ROVAGNATE – La squadra biancorossa riparte dal campionato di Promozione grazie alla vittoria dei playoff del Girone C di Prima Categoria. Il Rovagnate avrà un cambio in panchina infatti, la società ha salutato ad inizio giugno Ivan Gambiati per accogliere il neo mister Davide Ziliotto.

Anche il titolo di direttore sportivo passa di mano, infatti, il nuovo responsabile sarà Marco Pirovano. Questi ha operato parecchio sul mercato quest’estate per rendere competitiva la formazione lecchese nel nuovo campionato di Promozione.

Il primo dei nuovi arrivi è stato Luca Donghi, centrocampista d’esperienza proveniente dal Mariano. Poi Pirovano ha puntato su alcuni giovani di qualità come: Antonio Dorato, attaccante ex Molteno, Tommaso Citterio centrocampista proveniente dalla Brianza Olginatese ed Alessandro Poiliti punta che arriva dal Vis Nova Giussano.

Diversi anche gli svincolati giunti a Rovagnate come: Nicolò Soldo, Giosuè Ferrario e Luca Zorloni. Invece per quel che riguarda le uscite molti ex tesserati sono passati in categorie minori mentre, l’unico che sarà avversario dei biancorossi in questa stagione sarà Alessandro Conti in quanto ora indossa la maglia della Vibe Ronchese.

La stagione della formazione di Ziliotto è iniziata nella Coppa Italia di categoria ma sono arrivate solo due sconfitte, con Aurora Travagliato e Fiorente Bergamo, che hanno determinato l’uscita della squadra lecchese dalla competizione. Mentre, domenica inizierà il campionato e la prima partita riproporrà il derby e lo scontro al vertice del Girone C di Prima Categoria: Rovagnate-Civate.