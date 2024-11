Promozione. La Colico Derviese ferma la capolista Giussano

I ragazzi di Battistini hanno vinto 2-1 contro la prima della classe: doppietta di Farina

Il Civate vince il derby col Calolzio, sconfitte per GrentArcadia e Rovagnate

COLICO – Un campionato a dir poco divertente quello della Promozione 23/24 in cui le lecchesi si regalano delle piccole grandi soddisfazioni. Come è accaduto, oggi, per la Colico Derviese che ha battuto, fuoricasa, e con merito la capolista del Girone B il Vis Nova Giussano. Decisiva la doppietta di Farina nel primo tempo.

Racconta il match il mister della Colico Derviese, Danilo Battistini: “Una partita giocata bene dai ragazzi che hanno dato tanto per tutti i novanta minuti. Siamo andati in vantaggio con il pallonetto di Farina che, poco dopo, ha raddoppiato con un gran tiro di collo. Ma, a dieci minuti dalla fine del primo tempo è stato assegnato un rigore al Giussano che ha accorciato le distanze”.

“Nella riprese siamo entrati decisi nel difendere il risultato e abbiamo gestito bene il possesso anche se loro hanno cercato di agguantare il pareggio. Poi, è stato assegnato dal direttore di gara un altro rigore, molto dubbio, però il nostro portiere l’ha parato e abbiamo portato a casa una vittoria molto importante sia per il morale e la classifica, infatti siamo a pochi punti dai play-off”.

Cadono, invece, GrentArcadia e Rovagnate che ora sono stazionate nella zona medio bassa della classifica, entrambe a quota 17 punti. I ragazzi di Dolzago hanno perso 3-0 contro il Lissone, mentre la squadra guidata da Ziliotto è stata sconfitta 1-0 dalla Concorezzese.

Sorprende, infine, anche la vittoria del Civate che s’impone 3-1 nel derby contro il Calolziocorte. Ci fa la cronaca della gara il presidente Marco Secomandi: “Pronti via siamo passati in vantaggio con il Gandola che ha segnato al volo, al 7′, indirizzando in rete il cross di Castagna. Al 20′, gli ospiti trovano un gol fortunoso: una rovesciata di Villa fatta per buttare in area la palla che, invece, entra in rete”.

“Nella ripresa abbiamo trovato il vantaggio intorno al decimo: gran tiro di Bub, respinta del portiere, calcia Franceschini ma ancora il loro portiere respinge, al terzo tentativo Gandola la mette in rete. Al 76′ ottima discesa di Gandola, migliore in campo, che la mette per Bub che realizza il 3-1. Ultimi minuti concitati dove le squadre si sono affrontate in modo aggressivo”.

“Il Civate chiude la partita con una meritata vittoria, soprattutto nel secondo tempo in cui i ragazzi hanno coperto bene gli spazi e in modo determinato realizzato ciò che avevo chiesto loro di fare. Ottima vittoria anche per la classifica: manca solo un punto adesso per uscire dalla zona calda dei play-out, dobbiamo continuare così”.