Ritmica, buon inizio per la Ginnastica Arché alla gara Fgi di Legnano

Prima prova regionale del campionato individuale Fgi – Livello Lb1 a Legnano lo scorso weekend

Buoni i risultati ottenuti dalle otto ginnaste di Archè impegnate nella competizione

CALOLZIOCORTE – Nuovo weekend di gare per il settore Ritmica di Ginnastica Archè, impegnato sabato e domenica nella prima prova regionale del campionato individuale FGI livello LB1. Decisamente di rilievo e incoraggianti i risultati conseguiti dalle otto ginnaste schierate dall’associazione calolziese nella competizione che ha avuto luogo al Pala Volley di Legnano, alcune all’esordio assoluto in una gara di federazione.

Allieve 3

Per la categoria Allieve 3 sono scese in pedana Maira Brambilla, Vittoria Cornara, Alice Fogliano e Aurela Gjoni. Ottima prova per tutte e quattro le piccole atlete, che su ben 45 ginnaste in gara sono riuscite a conseguire i seguenti risultati:

Maira Brambilla, al suo esordio assoluto in federazione, ha conquistato una buonissima 15esima posizione assoluta, con il 9° miglior punteggio alla palla e il 18° al corpo libero;

Vittoria Cornara è riuscita ad entrare nella top 10 assoluta, posizionandosi 9^ grazie alla somma degli ottimi punteggi ottenuti: 3^ alle clavette e 17^ al corpo libero;

Alice Fogliano ha raggiunto la 20^ posizione assoluta, con un ottimo 5° posto alle clavette e un 22° posto al corpo libero;

Aurela Gjoni si è posizionata 25^ nella classifica assoluta, presentando un esercizio alla fune che ha convinto la giuria che l’ha premiata con il primo posto, e un esercizio alle clavette che le ha fatto raggiungere la 7^ posizione.

Junior 3

Per quanto riguarda la categoria Junior 3, prima gara di federazione anche per le ginnaste Camilla De Pellegrin e Chiara Mommo. Entrambe hanno affrontano la competizione con determinazione e i buoni risultati non si sono fatti attendere: Chiara ha conquistato la 5^ posizione assoluta, classificandosi 4^ al cerchio e 5^ alla palla, seguita da Camilla al 7° posto, con il terzo punteggio alle clavette e il sesto al cerchio.

Senior

Esordio FGI anche per le Senior Sofia Romanò e Elisa Manzoni. Per la categoria Senior 1, Sofia Romanò è rimasta bloccata in 7^ posizione assoluta a causa di una perdita di attrezzo, ma nonostante ciò ha chiuso conquistando il 3° punteggio alla palla e 3° alle clavette. Elisa Manzoni – Senior 2 – ha eseguito la sua gara con grinta e determinazione, guadagnando il 5° posto della classifica assoluta, con il 2° punteggio al nastro e il 3° punteggio alla palla.

Molto soddisfatte le allenatrici Elisa Frigerio e Lisa Brizzolara per la decisione mostrata in pedana dalle ginnaste Archè che, incoraggiate dai risultati del weekend, tornano in palestra con nuovi stimoli per affrontare le prossime sfide dell’anno sportivo.

GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE GINNASTE COINVOLTE