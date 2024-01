Sci Club Lecco, Bucciardini 1° e 3° nei due Slalom GPI in Valgrisenche

Bella performance per l’atleta dello Sci Club Lecco

Buona gara anche per Molteni a Kitzbuehel

VALGRISENCHE – La pioggia ha costretto la cancellazione della gara in programma giovedì, in Valgrisenche con gli atleti che sono stati chiamati al doppio impegno nella giornata di oggi, venerdì, tutti al cancelletto di partenza per due Slalom Speciali FIS valevoli per il GPI maschile.

Per lo Sci Club Lecco in evidenza Diego Bucciardini che sale due volte sul podio nella classifica GPI.

Nella prima gara in programma, Bucciardini domina la classifica GPI mettendo il piede sul gradino più alto del podio e facendo suo il 4° posto assoluto grazie al tempo di 1’29”76. Bene anche Luca Bianchi che sfiora il podio nella classifica GPI arrivando 4° mentre nella classifica generale chiude in 11^ posizione, fermando le lancette del crono sul tempo di 1’30”78.

Nella gara odierna, ancora Bucciardini in evidenza con un 3° posto nella classifica GPI e 7° in quella assoluta con il tempo di 1’27”04. Sfortunato invece Bianchi che dopo una prima manche eccellente che lo ha visto in 4^ posizione provvisoria è purtroppo uscito nella seconda.

Buone notizie anche da Kitzbuehel dove, dopo le prove dei giorni scorsi, venerdì Nicolò Molteni si è presentato al cancelletto di partenza nella Discesa Libera di Coppa del Mondo per affrontare la mitica Streif.

Una pista temibile e temuta, che ha dato del filo da torcere a Molteni comunque bravo nella gestione della gara, chiusa col tempo di 1’57”99 che gli è valso il 35° posto.

A dettare legge è stato il francese Cyprien Sarrazzin in 1’55”75 seguito dall’italiano Florian Schieder con 5 centesimi di ritardo e terzo lo svizzero Marco Odermatt con 34 centesimi di ritardo sul francese.