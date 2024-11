Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per AlbinoLeffe-Lecco

La gara AlbinoLeffe-Lecco si disputerà sabato 30 novembre, ore 15:00, a Zanica

Blucelesti devono ritrovare la vittoria per rientrare nella corsa play-off

LECCO – Il Lecco è chiamato a rialzare la testa dopo la batosta con il Padova ed avrà subito questa opportunità sabato 30 novembre a Zanica contro l’AlbinoLeffe. Mister Volpe dovrà, però, anche fare i conti con l’infermeria in quanto settimana scorsa si è allenato con soli quattordici effettivi. Probabile il rientro di Battistini e il recupero fisico di Ionita, non al cento per cento al Rigamonti-Ceppi, così come Di Gesù che ha lasciato il campo a metà primo tempo contro la capolista.

La gara contro l’AlbinoLeffe sarà un vero e proprio test-match per le ambizioni dei blucelesti data la situazione in classifica siccome, attualmente, il Lecco si trova a soli più quattro punti dalla zona play-out e a sole due lunghezze di distanza da quella dei play-off. La formazione di Volpe dovrà, quindi, darsi una scossa in questa ultime quattro partite prima di Natale per poter rientrare nel treno play-off.

I biglietti del settore ospiti per la partita AlbinoLeffe-Lecco che si giocherà sabato 30, alle ore 15:00, all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica (BG) e valida per la 17ª giornata di Serie C NOW 2024/25, sono da oggi in vendita sul circuito VivaTicket.

I prezzi sono i seguenti:

– INTERO: EUR 10,00 (più diritti di prevendita)

– UNDER 18: EUR 5,00 (più diritti di prevendita)

– RIDOTTO U4: EUR 1,00 (più diritti di prevendita)

I biglietti sono disponibili online sul sito VivaTicket, e in tutte le rivendite abilitate VivaTicket consultabili qui. I biglietti saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 29 novembre 2024. Mentre, il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.Per comprare i biglietti nel settore ospiti non è obbligatoria la Tessera del Tifoso. Il parcheggio riservato alla Tifoseria Ospite è il P7.