Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Novara-Lecco

Si apre oggi la vendita dei taglianti per la trasferta di Novara

Novara-Lecco si giocherà lunedì 16, ore 20:45, allo stadio Piola

LECCO – La Calcio Lecco è attesa dalla quarta giornata di Serie C che si terrà allo stadio Silvio Piola di Novara, lunedì 16 settembre alle 20:45. Mister Baldini vuole ripartire da Novara per lasciarsi alle spalle gli ultimi due pareggi con Trento e Lumezzane, giunti entrambi dopo che la sua formazione era andata in vantaggio

Nonostante, il Lecco sia in linea con gli obiettivi stagionali ossia l’ingresso di playoff di categoria sembra ancora mancare qualcosa ai bluceleste sia in termini di carattere che dal punto di vista tattico. Inoltre, le punte appena arrivate devono mettere minuti nelle gambe per pungere come Baldini vorrebbe. Perciò i punti in palio a Novara sono importanti anche per capire la crescita della squadra dall’inizio del campionato ad oggi.

I biglietti per Novara-Lecco sono in vendita a partire da oggi sul circuito di TicketOne al prezzo di 15 euro più i diritti di prevendita, e in tutte le rivendite abilitate Vivaticket. I tagliandi saranno acquistabili fino alle ore 19 del giorno antecedente alla partita. Mentre il giorno della gara non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio i biglietti per il Settore Ospiti.