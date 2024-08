Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Trento-Lecco

Inizia oggi la vendita dei ticket per la gara di domenica contro il Trento

Il Lecco cerca la seconda vittoria stagionale all’Euganeo di Padova

LECCO – Sono i vendita i tagliandi per seguire la prima trasferta stagionale del Lecco che si giocherà allo stadio Euganeo di Padova, domenica 1° settembre alle 18:00. La formazione bluceleste vuole confermarsi contro il Trento ed ottenere il secondo successo in campionato dopo i primi tre punti ottenuti contro l’Union Clodiense grazie alla vittoria casalinga per 1-0.

I biglietti del settore ospiti per Trento-Lecco, seconda giornata di Serie C che si giocherà all’Euganeo di Padova, sono in vendita al costo di 12 Euro più i diritti di prevendita presso i seguenti punti vendita:

Online sul circuito VivaTicket

Shamrock Irish Pub di via Parini 5; aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1:00, il sabato e la domenica dalle 12:00 all’1:00;

di via Parini 5; aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1:00, il sabato e la domenica dalle 12:00 all’1:00; In tutte le rivendite abilitate Vivaticket.

I biglietti saranno acquistabili fino alle ore 19:00 del giorno prima della gara, ossia sabato 31 agosto 2024. Inoltre, il giorno stesso della partita non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio i biglietti per il settore ospiti.