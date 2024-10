Serie C. Baldini post Pro Patria-Lecco: “Dobbiamo ritrovare la concentrazione”

Il Lecco perde 2-1 contro la Pro Patria subendo l’ennesima rimonta

Baldini: “Mi prendo le mie responsabilità, analizzerò ogni aspetto”

BUSTO ARSIZIO – “C’è tanto rammarico perchè nel primo tempo avevamo la partita completamente in mano, nella ripresa abbiamo subito qualche ripartenza loro subito per l’ennesima volta gol su calcio d’angolo, lì sono cambiate le dinamiche”. Questo il quadro della gara dello Speroni dipinto da Baldini a conclusione del match perso 2-1 dal Lecco contro la Pro Patria.

“Inoltre – continua Baldini – è arrivata l’espulsione un minuto dopo che avevo fatto i cambi offensivi. Abbiamo subito l’ennesima rimonta e preso gol su calcio d’angolo e mi prendo la responsabilità. Dovrò trovare quindi altre soluzioni, continueremo a lavorare recuperando i giocatori fuori, è davvero difficile commentare la terza sconfitta perchè la responsabilità è mia ed analizzerò tutti gli aspetti che hanno portato a questo risultato.”

Il tecnico parla anche a nome dei suoi ragazzi: “Dobbiamo fare tutti un esame di coscienza. Va dato merito ai nostri avversari che avevamo molti giovani in campo, noi abbiamo giocatori esperti ed abbiamo bisogno di alzare la concentrazione, tutti quanti.”

“C’è stato un calo fisico nel secondo tempo, dobbiamo anche migliorare nel possesso palla. Alcuni che hanno giocato, inoltre, non erano in piena condizione come Battistini, Lepore e Celjak. Ma queste non sono assolutamente attenuanti, devo fare ulteriori valutazione insieme al mio staff, sia sugli uomini che sul gioco”.

Infine, Baldini commenta il sistema di gioco oggi contro la Pro Patria, il 4-2-3-1: “Li abbiamo provati tutti: non possiamo giocare con tre difensori perchè non li abbiamo. Queste sconfitte non sono dovute certamente al modulo.”