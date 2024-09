Serie C. Baldini post Trento: “Non ci accontentiamo, dobbiamo crescere”

Il Lecco pareggia 1-1 contro il Trento: Petrovic risponde al gol di Marrone

Baldini: “Questa squadra ha ampi margini di miglioramento”

PADOVA – “C’è un grande rammarico per aver subito il gol nel recupero da parte di tutti. Faccio però i complimenti al Trento”. Ecco le prime parole di mister Baldini dopo il pareggio del Lecco per 1-1 contro il Trento, la formazione bluceleste ha gestito il vantaggio nel primo tempo ma nella ripresa i padroni di casa hanno cercato fino all’ultimo il gol del pareggio, arrivato al 93′ minuto.

“Contro questo avversario – continua Baldini – abbiamo impostato la partita in modo tale da farli giocare e prenderli in ripartenza, ma ne abbiamo sbagliate un sacco. Da migliorare è quell’aspetto e non l’atteggiamo avuto, abbiamo giocato contro una squadra che sa giocare a pallone e che ha lottato, ci manca ancora il ritmo partita”.

Il tecnico quando ha parlato ai ragazzi ha detto che: “Dobbiamo andare avanti un passo alla volta, non ci accontentiamo certo di quello che stiamo facendo e penso che questa squadra abbia ampi margini di crescita sotto tutti gli aspetti”.

Baldini commenta anche la prestazione dei singoli in particolare Sipos: “Arriva da un periodo difficile, dopo l’infortunio, deve anche lui ritrovare il ritmo partita. Oggi è stato un peccato non aver avuto Zuberek che dal punto di vista fisico può sostituirlo bene. Il polacco può farlo sia in fase offensiva che difensiva come nel gol. Sipos era colui destinato a difendere il primo palo per cui abbiamo sofferto nel finale sulle palle inattive”.

Per l’allenatore toscano infine nella costruzione del gioco è fondamentale il centrocampo a cui chiede molto: “A livello tecnico abbiamo sbagliato tanto soprattutto nelle ripartenze. Mentre nella fase difensiva la mediana ci ha permesso di fare un gran lavoro. Infatti tutta la linea di difesa, da Furlan a Beghetto, ha retto bene contro i tre attaccanti, le mezzali e i terzini che si inserivano”.