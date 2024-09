Serie C. Un Lecco spento porta a casa solo un punto da Novara

Al Piola finisce con un pareggio senza reti tra Novara e Lecco

Blucelesti sostenuti da 386 tifosi al seguito

NOVARA – Il Lecco ottiene un altro pareggio allo stadio Piola di Novara, il terzo consecutivo su quattro partite giocate. La formazione bluceleste poteva ottenere di più ma, nel primo tempo è partito con il freno a mano tirato senza mai concludere nello specchio della porta difesa da Minelli.

Il Novara, invece, ottiene il massimo portando a casa un punto che lo schioda dall’ultimo posto in classifica. La squadra di Gattuso ha giocato meglio nei primi 45 minuti mentre, nella ripresa ha tenuto alta la concentrazione in difesa contro un Lecco maggiormente propositivo.

Il tecnico bluceleste Baldini sceglie di schierare la stessa difesa di queste prime partite con Marrone e Battistini centrali, sulle fasce Beghetto e Lepore. In mediana, Di Gesù sostituisce Galli malconcio dopo il match con il Lumezzane, in avanti Tordini dietro le due punte Sipos e Galeandro.

Sul fronte opposto Gattuso schiera la difesa a tre con Lancini, Bertoncini e Cannavaro, a centrocampo Ranieri e Calcagni faranno perno davanti alla difesa. In attacco le due punte sono Morosini e Ongaro.

Cronaca

Parte bene il Lecco nei primi minuti di gioco con dei buoni spunti sulla fascia destra: al 2′ Frigerio (L) mette in mezzo per l’imbucata di un compagno ma, la difesa del Novara chiude bene. Dall’altra parte, i padroni casa provano con un cross di Morosini (N) però nessuno arriva in tempo per il colpo vincente.

Nuova fiammata del Lecco al 12′, bel cross dalla sinistra di Tordini (L) per Galeandro (L) ma, il diretto avversario anticipa l’attaccante bluceleste in scivolata. Partita equilibrata nei primi venti minuti di gara, nessuna azione pericolosa da entrambe le parti. Il primo tiro in porta arriva al 26′ con la conclusione dai trenta metri di Morosini (N).

Il Novara col passare dei minuti prende in mano in possesso palla, mentre in Lecco prova delle ripartenze veloci e fatica a costruire azioni da gol. Brivido nei minuti finali del primo tempo: Ongaro (N) interviene a gamba tesa su Furlan (L) in modo troppo pericoloso, ma il portiere lecchese si riprende.

Nel primo tempo il Lecco è spento e privo di idee soprattutto in attacco. I blucelesti devono ripartire nel secondo tempo con un nuovo piglio se vogliono uscire dal Piola con dei punti. Anche perchè il Novara, seppur abbia sbagliato molto in avanti, almeno ci ha provato a sboccare il risultato a differenza della formazione ospite.

Secondo Tempo

Cambia subito Baldini ad inizio ripresa inserendo Kritta per Beghetto, il Novara rimane invariato. Il Lecco è più propositivo ad inizio secondo tempo, al 52′ punizione esterna di Lepore (L) su cui interviene Minelli (N) coi pugni per ripulire l’area di rigore. I padroni di casa si muovono bene sulla fascia destra ma non riescono a rendersi pericolosi fino al 62′ grazie al regalo di Ilari (L), ma Morosini (N) spedisce il pallone sul fondo.

Il tecnico bluceleste cambia anche in attacco inserendo Rocco e Gunzuz per Sipos e Tordini. Il neo entrato Gunduz (L) si libera bene al limite dell’area di rigore e sfiora il palo alla destra di Minelli (N). Il Lecco riparte bene in velocità ma manca il guizzo necessario per arrivare alla finalizzazione.

Ci prova anche il Novara al 79′ con la conclusione da fuori area di Gerardini (N) ma è troppo debole per impensierire Furlan (L). Dall’altra parte, un minuto dopo, ci prova Ilari (L) ad indirizzare la palla verso porta però Cannavaro (N) la spedisce in calcio d’angolo. Da corner tenta il colpo di testa Marrone (L) che sfiora solo la palla.

Lepore (L) al 85′ cerca la rete con una punizione dal limite, la palla esce alta sopra la traversa. All’86’ Ilari sbaglia un disimpegno e ne approfitta Ongaro (N) che calcia da fuori area, la sfera esce di poco. Conclude in avanti il Lecco, ottima chiusura su Ilari (L) di Cannavaro (N) sul cross di Frigerio (L) dalla destra.

Nella ripresa i nuovi entrati hanno fatto la differenza dando più vivacità alla formazione bluceleste che però non ha trovato la via del gol. Il Lecco porta a casa il terzo pareggio stagionale su quattro gare disputate. Dall’altra parte un buon punto per il Novara che ha gestito la gara nel primo tempo e si è difeso bene nella ripresa.

Tabellino

NOVARA (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Lancini, Cannavaro; Manseri (56′ Donadio), Calcagni, Ranieri (56′ Gerardini), Di Munno, Agyemang; Morosini (76′ Ganz), Ongaro. Allenatore: Gattuso

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore, Marrone, Battistini, Beghetto (46′ Kritta); Frigerio, Di Gesù (74′ Galli), Ilari; Tordini (69′ Gunduz); Galeandro (90′ Mendoza), Sipos (69′ Rocco). Allenatore: Baldini

Marcatori:

Arbitro: Zoppi di Firenze coadiuvato da dagli assistenti Boato di Padova e Raccanello di Viterbo. Quarto ufficiale Dasso di Genova

Ammoniti: Tordini (L), Agyemang (N), Ongaro (N), Lancini (N), Ranieri (N), Morosini (N), Marrone (L), Galeandro (L)

Espulsi: Altamura (N), Gerardini (N)

Classifica

Padova 12

Renate 12

Caldiero Terme 9

Vicenza 8

Atalante U23 7

Pro Vercelli 6

Lecco 6

Albinoleffe 5

Giana Erminio 5

Union Clodiense

FeralpiSalò 5

Lumezzane 5

Trento 5

Alcione Milano 4

Virtus Verona 4

Triestina 3

Pro Patria 2

Novara 2

Pergolettese 1

Arzignano 1