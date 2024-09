Serie C. Baldini su Novara-Lecco: “Dovremo essere molto concentrati”

Il Lecco sarà protagonista del posticipo di Serie C: lunedì alle 20:45 allo stadio Piola di Novara

Baldini: “Sono bravi nelle ripartenze, dovremo fare la nostra partita”

LECCO – “La partenza rallentata del Novara è motivo di preoccupazione perchè staranno preparando questa partita per ripartire. Noi dovremmo essere molto concentrati per affrontarli al meglio”. Le prime parole di mister Baldini alla vigilia di Novara-Lecco che sarà il posticipo della quarta giornata di Serie C.

“Il Novara – continua Baldini – starà quindi preparando una partita diversa dalle precedenti, noi però dobbiamo fare la nostra. Dovremo stare attenti sulle ripartenze perchè loro sanno chiudersi bene e ripartite in velocità”.

Riguardo, invece, al Lecco e alla situazione infortunati il tecnico bluceleste spiega che: “Celjak non è ancora al meglio, Zuberek non si è allenato con la squadra. Mentre, gli altri sono tutti a disposizione. Mendoza è rientrato dalla nazionale e sa rompere bene gli equilibri avversari. Tordini, invece, sta cambiando in positivo ed ha capito che si deve mettere a disposizione della squadra come nell’ultima partita”.

Sui possibili titolari nel ruolo di trequartista: “Probabilmente giocheremo senza trequartista. La situazione di Beltrame, invece, a differenza di quello che ho letto non è definita perchè ci ha solo chiesto di allenarsi qui a Lecco e noi gli stiamo dando semplicemente questa possibilità per ora”.