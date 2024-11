Serie C. Volpe su AlbinoLeffe-Lecco: “Bisogna essere concreti”

Il Lecco è pronto ad affrontare l’AlbinoLeffe sul campo di Zanica: calcio d’inizio alle ore 15

Volpe: “Il Lecco deve essere una squadra che deve dare fastidio a tutti”

LECCO – “Per domani siamo in pochi, nonostante ciò dobbiamo ritrovare equilibrio e risultati anche nelle difficoltà, bisogna farlo insieme. Qui conta solo una cosa il Lecco”. Queste le prime parole di Volpe nella conferenza stampa della vigilia di AlbinoLeffe-Lecco che si giocherà domani, sabato 30 novembre, alle 15:00 a Zanica.

Il tecnico parla dell’avversario di domani: “L’AlbinoLeffe è un avversario tosto che ha fatto diversi punti nelle ultime partite, è una squadra con ottime individualità e contro cui non ci possiamo permettere di continuare su questo trend. Adesso, inoltre, comincio anche io a guardare la classifica. Bisogna essere concreti e fare dei punti e questo passa attraverso la prestazione”.

Secondo il mister la squadra ha ancora: “Troppi up and down, ma soprattutto non dobbiamo perdere troppo presto perdere la lucidità come è successo col Padova. A livello offensivo stiamo continuando a lavorare tutti i giorni, insistendo allenamento dopo allenamento. Sono dell’idea che, però, la fase offensiva riguarda tutta la squadra non solo gli attaccanti”.

“Sul lavoro sono esigente sia a livello fisico che mentale. La squadra sta trovando una buona condizione fisica, però è sempre interrotta da diversi infortuni fisici. Questa settimana ci siamo allenati bene e lavorato molto. Domani non bisogna sbagliare, il Lecco deve essere una squadra che deve dare fastidio a tutti, certo non dovremo vincere il campionato, ma dobbiamo provare appunto a mettere i bastoni tra le ruote a tutti e soprattutto vogliamo dare una gioia nei nostri tifosi e alla società”.

Riguardo, invece, al modulo che scenderà in campo contro l’AlbinoLeffe, Volpe commenta che: “Sto cercando di uniformare il gruppo ad un nuovo modulo perchè questo gruppo era stato formato per fare altro. L’idea di fondo è comunque quella di continuare la strada che abbiamo intrapreso”.

Mentre, Volpe parla dei vari infortuni accorsi in questo periodo: “Non voglio andare a vedere ciò è successo prima per una questione di rispetto. Noi siamo ripartiti incrementando un po’ i carichi, solo che non essendo mai tutti e massimo in sedici è difficile intraprendere un percorso lineare”.

Infine, una battuta sugli indisponibili: “Dobbiamo capire chi possiamo recuperare per domani. Beghetto e Battistini sono in forse fino all’ultimo, Galli è recuperato, Kritta squalificato. Su Marrone? So che è in linea con il recupero e potrebbe da settimana prossima riprendere a correre e ritornare in gruppo a Gennaio”.

“Lepore, è un giocatore fortissimo per me, però la carta d’identità non fa sconti a nessuno. È fondamentale per il Lecco e per me, e sarà in campo anche se a volte non avrebbe bisogno di rifiatare. Rivedremo Loaukima dal primo minuto, è un ragazzo con molta potenzialità e queste vanno dimostrate sul campo. Deve essere bravo a collegare il cervello con le gambe, e domani avrà la sua chance. Deve essere bravo a fare entrambe le fasi difensiva e offensiva”.