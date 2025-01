Serie C. Volpe sulla sfida all’Arzignano: “Siamo pronti a lottare”

Arzignano Valchiampo-Lecco si gioca domani alle 15 allo stadio Dal Molin

Volpe: “Di Ionita non voglio parlare, le soluzioni per sostituirlo le abbiamo in casa”

LECCO – “Contro l’Arzignano è una partita importante perché da adesso in poi ogni partita è decisiva e determinante. Sappiamo del valore dell’avversario e sappiamo pure che noi abbiamo bisogno di punti”. Queste le prime parole di Volpe nella conferenza stampa di presentazione del match di domani Arzignano Valchiampo-Lecco che si giocherà allo stadio Dal Molin alle ore 15:00.

“Non voglio parlare della questione Ionita – continua il mister – perché lo se avessi saputo non avrebbe né giocato né fatto il capitano. Voglio, perciò, solo concentrarmi esclusivamente sulla partita di domani perché è una gara importante. Mi interessa solo di chi c’è, di chi è arrivato, dei giocatori a disposizione e soprattutto di fare bene domani perché noi dobbiamo far punti”.

Sugli eventuali sostituti del moldavo a centrocampo, Volpe è chiaro nel dire che le soluzioni le hanno già in casa: “C’è Frigero, Di Gesù, Marino, Galli e anche Martic che comunque può essere impiegato da centrocampista. Inoltre, è arrivato anche Attys che è un giocatore che secondo me è importante, forte, che può darci una grossa mano. Chiaramente è arrivato ieri, ma sarà subito disponibile perché si è presentato in buone condizioni”.

“In questo momento abbiamo i numeri per sopperire a qualsiasi assenza, anzi sono stracontento perché abbiamo fatto una settimana importante. Ho visto tanta voglia di lottare, quella che dovremo mettere in campo domani facendo qualcosa in più. Il primo tempo di Trieste non so nemmeno come definirlo e il primo a sbagliare sono stato io. C’è stata passività dove purtroppo abbiamo fatto male qualsiasi tipo di cosa, sia dal punto di vista tecnico che tattico che di atteggiamento”.

La condizione in classifica non ci permette di perdere ulteriori punti spiega Volpe: “In ogni partita dovremo lottare su ogni pallone, non solo, ma in ogni singolo momento della partita. Bisogna avere motivazioni forti nel calcio e queste motivazioni devono venire da dentro. L’allenatore, certo, può stimolare ma non può accendere il fuoco che deve essere acceso da ognuno di loro perché i giocatori in campo devono avere quel fuoco”

“Come allenatore mi metto sempre in discussione ogni singolo giorno. Io sono venuto qua con dei numeri importanti, i miei numeri invece ad oggi non sono belli, me ne rendo conto e io non ci dormo la notte perché a me questi numeri. Sono arrivato qui con l’idea di fare bene e non l’ho ancora abbandonata. Il gruppo è completamente nuovo, ma nel calcio contano le vittorie. Sta a me trovare gli equilibri giusti per far rendere al massimo tutti i giocatori nuovi”.

Tornando alla partita di domani Volpe ha dichiarato che tutti sono disponibili: “In attacco i quattro attaccanti stanno tutti bene, sono tutti a disposizione e ognuno di loro può giocare dall’inizio e sicuramente la partita di Trieste ha dimostrato che finalmente abbiamo la possibilità di fare dei cambi, e che questi possono incidere durante la gara”.